Μεγάλη Βρετανία: Μαχαιρώματα με τέσσερις τραυματίες στο κέντρο του Λονδίνου

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση αγνώστου με μαχαίρι κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Liverpool Street στο Λονδίνο το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση του Σίτυ της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση μέσω Twitter αναφέρει πως η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9.46 το πρωί και πως οι τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε κοντινό νοσοκομείο.

«Πρόκειται για κατάσταση εν εξελίξει, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως συνδεόμενη με τρομοκρατία», πρόσθεσε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της επίθεσης στην οδό Bishopsgate παραμένει αποκλεισμένη.

Omg, 4 people stabbed in Bishopsgate, London at 10am today, unconfirmed reports that it was over a bike theft and people tried to intervene.

Crime is out of control, what will @SadiqKhan do?!

Video from – @AndyCCochrane

