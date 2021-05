Μειωμένη η συγκέντρωση γενετικού υλικού Covid – 19 στα αστικά λύματα Λάρνακας

Σημαντική πτωτική τάση, παρουσίασαν οι συγκεντρώσεις θραυσμάτων του γενετικού υλικού του Covid – 19 στα αστικά λύματα της Λάρνακας, τη περίοδο 26 Απριλίου μέχρι και 24 Μαΐου.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναφέρεται ότι «το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το ΣΑΛ και μετά από έγκριση και χρηματοδότηση των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, άρχισαν να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 (νέος κορωνοϊός) στα εισερχόμενα λύματα στον σταθμό επεξεργασίας στη Λάρνακα τον Μάρτιο του 2021».

Προστίθεται ότι «η παρακολούθηση περιλαμβάνει ανάλυση τριών εβδομαδιαίων δειγμάτων εισερχόμενων λυμάτων για τέσσερις μήνες. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Τα αποτελέσματα, συνεχίζει η ανακοίνωση «έδειξαν ότι την περίοδο 21 Μαρτίου – 25 Απριλίου 2021 καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού, με στατιστικά σημαντική αυξητική τάση. Ωστόσο, από την 26η Απριλίου και μέχρι την 24η Μαΐου 2021, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική πτωτική τάση. Συνεπώς, παρότι συνεχίζουν να ανιχνεύονται συγκεντρώσεις θραυσμάτων του γενετικού υλικού του νέου κορωνοϊού, στο παρόν στάδιο φαίνεται ότι μειώνονται».

Η Δρ. Πόπη Καραολιά, ερευνήτρια στον Νηρέα, ανέφερε πως «η μελέτη της παρουσίας του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα έχει καταστεί μία πολύ χρήσιμη πρακτική, καθώς μπορεί να παράξει έγκαιρα και αξιόπιστα πολύτιμες πληροφορίες για την παρουσία του ιού σε μια κοινότητα και την εξέλιξη της επιδημιολογικής του πορείας».

Σημειώνεται ότι «στο πλαίσιο των προσπαθειών εδραίωσης μίας κοινής προσέγγισης προς τη συστηματική παρακολούθηση του SARS-CoV-2 και των παραλλαγών του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει τη Σύσταση 2021/742 της 17ης Μαρτίου 2021 (On a common approach to establish a systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in wastewaters in the EU), στην οποία έχουν τεθεί βασικές παράμετροι προς εφαρμογή από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ για την παρακολούθηση του ιού στα αστικά λύματα. Η Σύσταση αυτή, που δημιουργήθηκε μετά από την προσεκτική μελέτη των ερευνητικών κυρίως δραστηριοτήτων προσδιορισμού της παρουσίας του ιού στα αστικά λύματα, αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της μελέτης των λυμάτων στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της πανδημίας».

Συγκεκριμένα, όπως εξηγείται στην ανακοίνωση «η Σύσταση παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα δικά τους Εθνικά ‘Παρατηρητήρια’ του SARS-CoV-2 στα λύματα των μεγάλων σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων, το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021. Με σκοπό να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην πραγματοποίηση της προσπάθειας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει οικονομικά όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ που θα εφαρμόσουν τη Σύσταση».

Επιπλέον «η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General-Environment) έχει ήδη αρχίσει τις δημόσιες διαβουλεύσεις ως προς τη συμπερίληψη της παρακολούθησης του SARS-CoV-2 στα αστικά ανεπεξέργαστα και επεξεργασμένα αστικά λύματα στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/741, όπου καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».