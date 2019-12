Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μέσα στο λιμάνι του Κοσούμελ, στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρύμη του Carnival Glory, της ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corporation, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από τους επιβάτες ενός τρίτου πλοίου.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019