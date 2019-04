Στην οροφή ενός συρμού του μετρό στον σταθμό του Canary Wharf, στα Ντόκλαντς του Λονδίνου σκαρφάλωσαν δύο ακτιβιστές για την κλιματική αλλαγή.

Ένας άντρας ντυμένος με μαύρο κοστούμι και μια γυναίκα που φορούσε μαύρο παλτό στέκονταν δτην οροφή του τρένου κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη. Δράση Τώρα» και ένας τρίτος ακτιβιστής κόλλησε τα χέρια του στην πόρτα ενός συρμού.

A man has glued himself to the window of a train in London this lunchtime amid the Extinction Rebellion climate change protests.

Two more activists climbed on top of the DLR train at Canary Wharf on what is now the third day of protests.

— ITV News (@itvnews) 17 Απριλίου 2019