Μήνυμα στήριξης ΥΠΕΞ για τα θύματα της επίθεσης σε σχολείο στο Βελιγράδι

Μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση και τον λαό της Σερβίας απευθύνει του Υπουργείο Εξωτερικών, μετά το τραγικό συμβάν της επίθεσης ενόπλου σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι.

Σε μήνυμα που ανάρτησε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter, δηλώνει τη βαθιά θλίψη για το συμβάν και προσθέτει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και με όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή την τραγωδία».

Τέλος, σημειώνει ότι «η Κύπρος στέκεται δίπλα στον λαό και την κυβέρνηση της Σερβίας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Shocked & deeply saddened by the devastating news of the school shooting in #Belgrade.

Our thoughts are with the families of the victims & with all those who have been affected by this tragedy. #Cyprus stands by the people and Government of #Serbia during this difficult time.

