Δεν είναι μόνο η ΕΔΕΚ, βίντεο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έβαλε φωτογραφία Ε/Κύπριων για Τούρκους

Αντιδράσεις για βίντεο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος – Κατηγορήθηκε ότι παρουσίαζε αντάρτες της ΕΟΚΑ, όμως ήταν Ε/κ εθελοντές του 1963

Δεν ειναι μόνο η πατριωτική ΕΔΕΚ στην Κύπρο που συνοδεύει ανακοινώσεις της με φωτογραφίες που δεν ξέρουν την ιστορία τους. Στο παρελθόν, η ΕΔΕΚ για την επέτειο της 2ης φάσης της Τουρκικής Εισβολής είχε συνοδεύσει την ανακοίνωση της με φωτογραφία που καμία σχέση έχει με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αφού ως γνωστόν πρόκειται για την φωτογραφία μιας Τουρκοκύπριας που θρηνεί τον άντρα της κατά τις δικοινοτικές ταραχές του ’63-’64.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία βραβεύτηκε από το World Press ως η καλύτερη φωτογραφία του 1964. [ Ghaziveram, Cyprus. A Turkish woman mourns her dead husband, a victim of the Cyprus Civil War between Greek Cypriotes and Turkish Cypriotes.]

Την ίδια γκάφα έκαναν και ε/κ …πατριωτικά ΜΜΕ τα οποία συνόδευσαν την ίδια φωτογραφία στα ρεπορτάζ τους για την 2η φάση της Τουρκικής Εισβολής.

Σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Τουρκίας δέχθηκε πυρά για βίντεο το οποίο ανάρτησε στα ΜΚΔ ο πρόεδρος του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, για τα 100χρονα της ίδρυσής του.

Το κόμμα κατηγορήθηκε ότι στο βίντεο παρουσίασε εικόνες από ομάδες της ΕΟΚΑ όταν έκανε αναφορά στην «ειρηνευτική επιχείρηση» της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.

Τα τ/κ ΜΜΕ επισημαίνουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει, υπενθυμίζοντας ότι πέρσι στο «κρατικό λαχείο» της 8ης Αυγούστου είχε τυπωθεί η ίδια φωτογραφία, με την ομάδα της ΕΟΚΑ να κρατά ψηλά τα όπλα και να πανηγυρίζει έξω από μια μικρή εκκλησία.

Ωστόσο, όπως και την προηγούμενη φορά, οι συγκεκριμένες εικόνες δεν παρουσιάζουν μέλη της ΕΟΚΑ, αλλά παρουσιάζουν Ε/κύπριους εθελοντές του 1963 που καταλαμβάνουν τ/κυπριακό φυλάκιο.

Η φωτογραφία στο 0:50