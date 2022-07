Μπάιντεν: Υπέγραψε διάταγμα για διευκόλυνση πρόσβασης στην άμβλωση και την αντισύλληψη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε την Παρασκευή 8 Ιουλίου ένα εκτελεστικό διάταγμα, για να βοηθήσει στη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών στην άμβλωση και την αντισύλληψη, μετά την ανατροπή τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης Ρόου εναντίον Γουέιντ, που νομιμοποιούσε την άμβλωση.

Ο Μπάιντεν δεχόταν πιέσεις από προοδευτικούς υποστηρικτές του να αναλάβει δράση, μετά την απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία ανέτρεψε την προστασία για σχεδόν 50 χρόνια των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.

It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022