Και σαν γνήσιος λάτρης των γευστικών πιάτων, ολοκληρώνει το γεύμα του με σκορδόψωμο.

Θα μπορούσε κάλλιστα να πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για μακαρόνια. Όχι λόγω του ταλέντου του αλλά κυρίως λόγω της αγάπης του για τα ζυμαρικά. Και μάλιστα σίγουρα θα σημέιωνε και τεράστια επιτυχία.

Ο λόγος για έναν συμπαθέστατο μπαμπουίνο, ο οποίος είναι μακαρονάς!

Ένα γεύμα σε έναν αμπελώνα της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν διεκόπη από έναν αρκετά ασυνήθιστο επισκέπτη. Έναν μπαμπουίνο.

Μάλιστα, προκειμένου να απολαύσει το λαχταριστό πιάτο που έβλεπε, έδιωξε από το τραπέζι τους διοργανωτές.

Όσοι τον παρακολουθούσαν να τρώει τα μακαρόνια ξέσπασαν σε γέλια. Το ζώο τελείωσε το γεύμα του σε 15 λεπτά και ολοκλήρωσε με σκορδόψωμο… έτσι, για να αλλάξει λίγο τη γεύση.

Στη συνέχεια, χορτασμένος πια, σηκώθηκε από το τραπέζι και επέστρεψε στα κοντινά βουνά καθώς μετά το σκορδόψωμο, μάλλον δεν ήθελε επιδόρπιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο αμπελώνας έχει δαπανήσει 50.000 λίρες στερλίνες σε ένα ειδικό φράχτη για να κρατήσει τους μπαμπουίνους έξω και έχει μια ομάδα μόνιτορ μπαμπουίνων που απωθούν όσους παραβιάζουν την περίμετρο για να ψάξουν φαγητό. Ωστόσο ο συγκεκριμένος κατάφερε να μπει μέσα.

Ο… μακαρονάς μπαμπουίνος δεν ήταν επιθετικός. Σαν κύριος έκατσε, έφαγε και έφυγε.

This is pasta joke! Baboon forces diners at a Cape Town vineyard to flee their seats while it … https://t.co/Ko64hdDwfO via @MailOnline

— angrybird (@alpine106) September 5, 2019