Μπαράζ εκρήξεων σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία (βίντεο)

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν σήμερα αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 εκρήξεις, γύρω στις 15:30 (τοπική ώρα) σήμερα το απόγευμα.

📽️ Explosion reported at military airfield near occupied Novofedorivka, #Crimea . #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/l2k9COVuXU

Πληροφορίες του Ria Novosti, θέλουν τον διοικητή της περιφέρειας, Σεργκέι Ακσένοφ να έχει εγκαταλείψει την περιοχή.

One more video of explosions at a military airfield in #Novofedorivka, in #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine:

pic.twitter.com/ENzaPlZ5Sj

