Μπέρνι Σάντερς: Πουλάει μπλουζάκια με την viral φωτογραφία του για καλό σκοπό

Ο Μπέρνι Σάντερς αξιοποιεί για καλό σκοπό τη viral φωτογραφία του που έγινε meme, τυπώνοντάς την σε φούτερ και πουλώντας την μέσω της ιστοσελίδας του, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα μπλουζάκια που πωλούνται προς 45 δολάρια (37 ευρώ), απεικονίζουν τον γερουσιαστή από το Βερμόντ να φοράει μπουφάν, πλεκτά γάντια και μια μπλε χειρουργική μάσκα καθισμένος σε μια καρέκλα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας του αντιλαμβανόμενοι την τεράστια ζήτηση που θα προκύψει για το μπλουζάκι, γράφουν στον ιστότοπο ότι: “Λόγω της συντριπτικής ζήτησης για αυτό το αντικείμενο, θα περάσουν τρεις έως έξι εβδομάδες έως ότου λάβετε τη μπλούζα σας”.

Από την πλευρά του ο Σάντερς, δήλωσε: “Απλώς καθόμουν εκεί προσπαθώντας να παραμείνω ζεστός, ενώ είχα την προσοχή μου επικεντρωμένη σε αυτό που συνέβαινε”.

Just thought you all should know, @BernieSanders has embraced the meme for good and is selling this sweatshirt with 100% of proceeds going toward Meals on Wheels Vermont. And it’s made in America. 👏🏻 pic.twitter.com/kwAnpRT916

— 🌒Alexis of The Dark Woods🌘 (@alexisxstetic) January 22, 2021