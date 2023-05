Μπορεί να το ξανακάνει ντέρμπι η Μίλαν;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League τσεκάρεται απόψε στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», εκεί όπου η Μίλαν θέλει να διαψεύσει όσους θεωρούν ότι η Ίντερ βρίσκεται ήδη στην Κωνσταντινούπολη…

Το 0-2 με το οποίο κέρδισε στο πρώτο ματς της δίνει σίγουρα μεγάλο προβάδισμα. Είναι και η κατάσταση των δύο ομάδων τέτοια που δεν σε πείθει πως οι «ροσονέρι» μπορούν να κάνουν μία επική ανατροπή. Αλλά… μιλάμε για το Derby della Madonnina! Σε μία μάχη ανάμεσα στην Ίντερ και τη Μίλαν δεν μπορείς ποτέ να προδικάσεις το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως η έδρα σ’ αυτό το ντέρμπι δεν παίζει σπουδαίο ρόλο, αφού είναι κοινή. Μένει, λοιπόν, να δούμε απόψε αν μπορεί η Μίλαν να μετατρέψει τη ρεβάνς σε ντέρμπι!

Η νίκη της Ίντερ έχει απόδοση 2.22, η ισοπαλία είναι στο 3.44 και η νίκη της Μίλαν δίνει 3.86 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η πρόκριση της Ίντερ προσφέρεται στο 1.05 και της Μίλαν στο 10.75. Οι «νερατζούρι» είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο φινάλε της σεζόν, με επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη οι «ροσονέρι» έχουν χάσει το ρυθμό τους, έχουν μόνο δύο νίκες στα οχτώ τελευταία ματς και δύο σερί ήττες χωρίς να σκοράρουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός της τετράδας του Champions League στο πρωτάθλημα.

Στα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια η Ίντερ σκόραρε πρώτη! Το ενδεχόμενο να προηγηθεί και απόψε θα το βρείτε με απόδοση 1.72, ενώ αν βλέπετε τη Μίλαν να μπαίνει μπροστά στο σκορ, ποντάρετε στο 2.52. Στα 5 τελευταία ματς της Ίντερ μπήκε τουλάχιστον 1 γκολ πριν το ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα δίνει 1.50 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 2.60 στον Stoiximan.

Λίγα γκολ στα παιχνίδια της Μίλαν: τα δέκα τελευταία ανεξαρτήτως διοργάνωσης ήταν under 2.5 γκολ! Έχει επίσης τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση της Μίλαν είναι πως στα 8 τελευταία παιχνίδια της σε όλες της διοργανώσεις μπήκαν ακριβώς 2 γκολ! Η Ίντερ έχει πέντε over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια και μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ! Έχει και πέντε NG στα επτά τελευταία ματς. Απόψε θα βρείτε το over 2.5 γκολ στο 2.10 και το under 2.5 γκολ στο 1.75, ενώ το GG δίνει 1.82 και το NG έχει απόδοση 1.93 στον Stoiximan.

