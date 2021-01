Μπόρις Τζόνσον: Ανακοίνωσε καθολικό lockdown μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου – Όλες οι πληροφορίες

Ανακοινώσεις για σκληρότερα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κορωνοϊός που «καλπάζει» στη Βρετανία έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο lockdown για ολόκληρη την Αγγλία, σκληρότερο από εκείνο που επιβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

O Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε λέγοντας ότι οι συλλογικές προσπάθειες θα είχαν αποδώσει στην καταπολέμηση της παλιάς παραλλαγής του ιού, αλλά η νέα μετάλλαξη εξαπλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό, 50% – 70% πιο γρήγορα.

Τα νοσοκομεία στη χώρα υφίστανται μεγαλύτερη πίεση από ποτέ και οι νοσηλείες στην Αγγλία αυξήθηκαν κατά 30% την τελευταία εβδομάδα. «Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», τόνισε.

Ο Τζόνσον ανακοίνωσε εθνικό lockdown διάρκειας τουλάχιστον έξι εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων οι πολίτες θα κληθούν να παραμείνουν στις κατοικίες τους, οι εργαζόμενοι να δουλέψουν από τα σπίτια τους. Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και όλα τα καταστήματα πλην αυτών που εμπορεύονται αγαθά πρώτης ανάγκης.

“We now have a new variant of the virus and it’s been both frustrating and alarming to see the speed with which the new variant is spreading”

UK PM Boris Johnson outlines new lockdown in England to combat spread of coronavirushttps://t.co/VWVhPfOIyJ pic.twitter.com/RyOrO7WEwE

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 4, 2021