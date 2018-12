Η Λοκομοτίβ Μόσχας ανακοίνωσε ότι ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, Αλεξέι Λομάκιν που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της ρωσικής ομάδας έχασε τη ζωή του!

Η μητέρα του Λομάκιν αναζητούσε τον γιο της από τις 30 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε η ίδια, ο Αλεξέι Λομάκιν είχε πάει στις εγκαταστάσεις της Λοκομοτίβ για εξετάσεις και έπειτα βγήκε να ξενυχτήσει μ’ έναν φίλο του ονόματι Ιβάν.

Από τις 30 Νοεμβρίου, λοιπόν, η άτυχη μητέρα έχασε τα ίχνη του γιου της, ενώ ο φίλος του της εξομολογήθηκε ότι επειδή ήπιαν πολύ δεν θυμόταν που είχαν περάσει το βράδυ που χάθηκε ο νεαρός.

Επίσης, το κινητό και η τσάντα του Λομάκιν βρέθηκαν στο πίσω καθίσματα ενός ταξί με τον οδηγό να λέει στη μητέρα του παίκτη ότι το παιδί της τα είχε ξεχάσει και δεν γνώριζε κάτι παραπάνω για να τη βοηθήσει.

Πλέον, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του θανάτου του 18χρονου με τις πρώτες πληροφορίες να επισημαίνουν ότι ο μέσος της Λοκομοτίβ έχασε τη ζωή του λόγω υποθερμίας. Πάντως, σύμφωνα με αρκετά ρωσικά μίντια, η μητέρα έχει καταγγείλει στις Αρχές ότι ο γιος της έκανε χρήση μίας ουσίας (για ιατρικούς λόγους) η οποία τον έκανε να συμπεριφέρεται περίεργα.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP

