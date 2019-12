Ένα παράξενο περιστατικό αντίκρισαν το χθες το βράδυ κάτοικοι της Ουαλίας που θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πώς, αν ζούσε σήμερα ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, θα έδινε… συνέχεια στη θρυλική ταινία «Τα Πουλιά». Κι αυτό γιατί εκατοντάδες πουλιά βρέθηκαν νεκρά στον δρόμο παρόλο που αυτόπτες μάρτυρες τα είδαν να πετούν στον ουρανό μία ώρα πριν «προσγειωθούν» στο έδαφος.

«Έμοιαζαν σαν να έπεσαν νεκρά από τον ουρανό», έτσι περιέγραψε στα Μέσα το μυστηριώδες περιστατικό ένα ζευγάρι Ουαλών που εντόπισε πρώτο τα άψυχα πτηνά και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό.

Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση για τον μαζικό θάνατο των πτηνών. Παρόλα αυτά η αστυνομία της Ουαλίας με σχετική ανάρτηση στο Τwitter έκανε γνωστό πως ίσως έχει φτάσει στη λύση του μυστηρίου. Όμως βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων και του ιατροδικαστικού πορίσματος από τη νεκροψία–νεκροτομή που διενεργήθηκε και δεν σκοπεύει να προβεί ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο έχει μπει μαρτυρία που αναφέρει ότι αρκετά χρόνια πριν ένα αντιστοιχό περιστατικό είχε συμβεί στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Το μυστήριο προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών του Twitter που δίνουν τη δική τους εκδοχή για τον μαζικό θάνατο των πτηνών. Κάποιοι που πιστεύουν σε προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες μιλούν για «σημάδι» ενώ κάποιοι πιο ψύχραιμοι εικάζουν πως δηλητηριάστηκαν από κάποια τοξική τροφή. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που διερωτόνται αν στην περιοχή «Anglesey» έχουν εγκατασταθεί τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς, το 5G δηλαδή.

100s of dead starlings have died on an unclassified road in Anglesey. Some have been seized for tests. At this stage we are keeping an open mind as to the cause of death. pic.twitter.com/bLXWakIXlK

— Tîm Troseddau Cefn Gwlad HGC/ NWP Rural Crime Team (@NWPRuralCrime) December 11, 2019