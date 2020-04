Το Στόκτον της Καλιφόρνια, αποτελεί μία από τις πιο «σκληρές» πόλεις της αμερικανικής δύσης με το περιοδικό Forbes μάλιστα να την κατατάσσει το 2009 ως την 5η πιο επικίνδυνη πόλη στις Η.Π.Α. ενώ το 2010 το ίδιο περιοδικό την κατέταξε ως την 3η χειρότερη πόλη για να ζει κάποιος στην χώρα.

Υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, φτώχια και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην χώρα συνθέτουν ένα τοπίο στο οποίο το μέλλον πολλών παιδιών μοιάζει προδιαγεγραμμένο.

Όχι όμως για τον μεγαλύτερο ίσως αντί-star του ΜΜΑ, Nate Diaz, ο οποίος έγραψε και συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία στο χώρο, χρησιμοποιώντας μάλιστα την καταγωγή και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί ως σκαλοπάτια ανέλιξης. Μια ιστορία που δεν έχει ακόμα τελειώσει και είναι γεμάτη αίμα, πόνο και … μαριχουάνα.

Η ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες άρχισε στην ηλικία των 11 ετών ακολουθώντας τα βήματα του επίσης αθλητή του ΜΜΑ και αδερφού του, Nick Diaz. Σε αντίθεση με τον αδερφό του, ο οποίος εξασκούσε πλειάδα πολεμικών τεχνών όπως ελληνορωμαϊκή πάλη, Judo, Aikido και Sambo, ο Nate στο «οκτάγωνο» εξασκεί το Brazilian Jiu Jitsu (B.J.J.) το οποίο αποτελεί και το βασικότερό του όπλο όντας εις βάθος γνώστης της συγκεκριμένης τέχνης καθώς και Boxing με Kickboxing.

Το μεγαλύτερο αγωνιστικό του ατού, αποτελεί προφανώς η προαναφερθείσα ειδικότητά του στο B.J.J. στο οποίο κατέχει μαύρη ζώνη 2ου βαθμού, γεγονός αξιοσημείωτο ακόμα και για αθλητή ΜΜΑ τέτοιου επιπέδου. Η συγκεκριμένη τέχνη έχει αρκετά διαφορετικό, πιο πολύπλοκο και δυσκολότερο σύστημα κατάταξης και απόκτησης των ζωνών της, συγκριτικά με άλλες πολεμικές τέχνες που χρησιμοποιούν παρόμοιο σύστημα (π.χ. καράτε). Πιο συγκεκριμένα και για να γίνει αντιληπτός ο βαθμός δυσκολίας, σύμφωνα με IBJJF (Διεθνή Ομοσπονδία Βραζιλιάνικου Ζίου Ζίτσου) λιγότεροι από δύο στους δέκα εγγεγραμμένους αθλητές κατέχουν αυτήν την στιγμή μαύρη ζώνη (η οποία έχει 10 διαφορετικούς βαθμούς).

Με 20 νίκες και 12 ήττες ο Diaz διατηρεί ένα σχετικά καλό επαγγελματικό ρεκόρ, με 11 από τις 20 του νίκες να έρχονται με submissions (5 βραβεία Submission of the Night) ενώ έχει κερδίσει το βραβείο Fight of the Night 8 φορές. Μέσα στο «κλουβί» είναι αρκετά θεαματικός εξού και τα προαναφερθέντα βραβεία του. Η πραγματική πηγή του θεάματος όμως είναι η ιδιοσυγκρασία του Diaz. Trash talking μέσα στο οκτάγωνο, αδιάκοπο προβοκάρισμα των αντιπάλων και αντοχή. Πάρα πολλή αντοχή. Αντοχή στον πόνο, στην κούραση και στην ψυχολογική και όχι μόνο πίεση κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ο ύψους 1.83 μαχητής, μεγιστοποίησε την φήμη του, στα τέλη του 2015 όπου μετά από την νίκη του επί του Michael Johnson με ομόφωνη απόφαση, πήρε το μικρόφωνο και προκάλεσε τον Connor McGregor (τότε, προσφάτως πρωταθλητή της Featherweight κατηγορίας) σε αγώνα. Ο Ιρλανδός δέχτηκε και η συνέχεια αποτελεί ιστορία. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο hyped events της πρόσφατης ιστορίας του αθλήματος το οποίο εν πολλοίς καθόρισε και τον μετέπειτα χαρακτήρα πολλών άλλων events. O Connor ως πρωταθλητής πλέον και σαφέστατα με άλλο αέρα ανήγαγε το mind-game του trash-talking σε επιστήμη και επιζητούσε πέραν της δημιουργίας και εδραίωσης μιας δυναστείας με το όνομα του, αγώνες οι οποίοι θα προσέφεραν πολλά χρήματα.

Και ο πρώτος αγώνας μεταξύ McGregor – Diaz ήταν ακριβώς αυτό. Ένα big-money fight. Ένας αγώνας του οποίου μπορεί οι συμμετέχοντες να μην αγωνίζονται για την ζώνη αλλά μέσω της προώθησης να ξεπερνά σε ενδιαφέρον και θέαση έναν αγώνα για ζώνη πρωταθλητή. Στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, στο πλαίσιο του UFC 196 στο Λας Βέγκας το 2016, ο Diaz εξέπληξε τους πάντες (ίσως όχι τους σκληροπυρηνικούς ακόλουθους και τους εις βάθος γνώστες του αθλήματος) νικώντας τον Ιρλανδό στον 2ο μόλις γύρο με submission (rear-naked choke). O McGregor, με το εξωπραγματικό αριστερό του και το αποτελεσματικότατο counter-punching του αναμενόταν να νικήσει εύκολα ή δύσκολα κάνοντας μάλιστα και αρκετή ζημιά στον αντίπαλό του. Αυτό όμως που οι περισσότεροι δεν υπολόγισαν ήταν η αντοχή του Diaz ο οποίος παρά την σωρεία χτυπημάτων που δέχτηκε και την ζημιά που αυτά προκάλεσαν (ειδικά στο πρόσωπό του) κατάφερε να αντέξει μέχρι τον 2ο γύρο όπου ο Connor πλέον ήταν καταβεβλημένος από την κούραση και με μια διαρκή αντεπίθεση πήρε την νίκη.

Η ρεβάνς του μεταξύ τους αγώνα, 6 μήνες μετά στην ίδια τοποθεσία είχε διαφορετικό αποτέλεσμα αφού ο Ιρλανδός αυτήν την φορά επικεντρώθηκε στη διατήρηση των δυνάμεών του και κατάφερε να πάρει την νίκη με ομόφωνη απόφαση παρά το γεγονός ότι στους τελευταίους 2 γύρους και ειδικότερα στον τελευταίο, νικήθηκε κατά κράτος από τον Diaz. Η ήττα αυτή του Nate, θεωρήθηκε από πολλούς άδικη αφού πιστεύουν ότι ουσιαστικά «δόθηκε» στον Connor από το UFC διότι δεν ήθελαν να χαλάσει το σερί και τη δημοφιλία του μεγαλύτερου περιουσιακού στοιχείου του οργανισμού.

Ο Diaz μετά τους αγώνες με τον McGregor, απείχε από το UFC για 3 χρόνια επιστρέφοντας δυναμικά το 2019 με δύο σημαντικούς αγώνες. Ο πρώτος με τον πρώην πρωταθλητή της lightweight, Anthony Pettis τον οποίο και νίκησε με ομόφωνη απόφαση και ο δεύτερος ενάντια στον Κουβανό, Jorge Masvidal.

O αγώνας με τον τελευταίο αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς είναι ο πρώτος αγώνας για ζώνη η οποία δεν ήταν ζώνη πρωταθλητή. Λόγω της φήμης των 2 αθλητών δημιουργήθηκε από το UFC μια ειδική ζώνη η οποία θα αναδείκνυε τον… Baddest Motherf (UFC BMF Belt ). Ο Nate Diaz, έχασε τον αγώνα μετά από διακοπή με απόφαση του υπεύθυνου ιατρού ο οποίος έκρινε ότι το κόψιμο πάνω από το δεξί του μάτι δεν θα του επέτρεπε να συνεχίσει. Η πλειονότητα του φίλαθλου κοινού ζήτησε σχεδόν αμέσως διεξαγωγή επαναληπτικού, αφού στον 3ο γύρο όπου το παιχνίδι διακόπηκε ο Diaz άρχισε να παίρνει το πάνω χέρι στο αγώνα και όπως έχουμε δει σε αγώνες του με τέτοιου βεληνεκούς αντιπάλους ο Diaz υπομένει τα χτυπήματα, εξαντλώντας τον αντίπαλο και βασιζόμενος στην αντοχή του κάνει την αντεπίθεσή του στους τελευταίους γύρους.

Η ζώνη όμως πλέον ανήκει στον Masvidal ο οποίος προς τιμήν του, το ίδιο βράδυ μετά τον αγώνα δήλωσε μέσω Twitter ότι και ο ίδιος θα επιθυμούσε επανάληψη του αγώνα αφού η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ούτε ο ίδιος ούτε και ακόλουθοι του αθλήματος.

O μαχητής από το Στόκτον είναι ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης κάνναβης τόσο για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς όσο και για άλλους. Ο ίδιος και ο αδερφός του έχουν προωθήσει στην αγορά μια γκάμα προϊόντων με βάση την κάνναβη τα οποία φέρουν το brand name των αδερφών Diaz, οι οποίοι χρησιμοποιούν προς όφελός τους την δημοτικότητά που απέκτησαν μέσω του αθλήματος. Ο μεγαλύτερος αδελφός, Nick έχει βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης 3 φορές μετά από αγώνες και έχει τιμωρηθεί ενώ ο Nate έχει πολλάκις θεαθεί σε events του UFC να καπνίζει και να χρησιμοποιεί κανναβιδιόλη (CBD).

O Nate Diaz αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αθλητή, με πολύ ξεχωριστό αγωνιστικό στυλ και ιδιαίτερα αγαπητό προς τους φίλους του αθλήματος λόγω φυσικά και του τίτλου του αντί-σταρ που τον ακολουθεί. Ο αθλητής από το Στόκτον, παραμένει αυθεντικός σε ένα άθλημα όπου οι πλείστοι διοργανωτές και αθλητές σπρώχνουν ολοένα και περισσότερο το άθλημα προς τον κόσμο της showbiz των celebrities και των reality shows. Ελπίζουμε πως ο Nate θα μείνει για αρκετό ακόμα καιρό ενεργός, τονίζοντας με την παρουσία του την διαφορετικότητα των 2 αυτών κόσμων.

Λοΐζος Μωυσέως