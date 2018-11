H Κυπριακή Δημοκρατία εξεδωσε NAVTEX δεσμευοντας θαλάσσια περιοχή από τις 10 Νοεμβρίου έως και 25 Φεβρουαρίου για την προετοιμασία και γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία EXXON MOBIL.

Η κυπριακή NAVTEX:

ZCZC MA 40

03 0600 UTC NOV 2018

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG NR 364/18

PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

IN THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING POSITIONS:

A.33 25.000 N 031 39.000 E

B.33 25.000 N 031 51.000 E

C.33 15.000 N 031 51.000 E

D.33 15.000 N 031 39.000 E

FROM 10 NOV 2018 UNTIL 25 FEBRUARY 2019.

ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION

IN THE AFORMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 26 00:01 UTC FEB 2019.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN