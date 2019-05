Το Nicosia Dance Center διοργάνωσε το 1ο NDC Colour Week, τη βδομάδα 15-21 Απριλίου 2019.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σκοπός της ήταν να διαδοθεί το μήνυμα ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρό στην καθημερινότητά μας για να δώσουμε «χρώμα» στη ζωή των συνανθρώπων μας. Παράλληλα, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, συλλέχθηκε ένα σεβαστό ποσό για το Ίδρυμα Ελπίδα για παιδιά με Καρκίνο και Λευχαιμία.

Το επίσημο μότο του NDC Colour Week ήταν το “It doesn’t take much to COLOUR Others’ Day” και περιλάμβανε τις εξής δραστηριότητες:

Τρίτη 14 Απριλίου: Colour Your Night.

Έγινε προβολή της ταινίας “Latin Dream” στους χώρους του NDC.

Παρασκευή 19 Απριλίου: Colour Your Loved One’s Day.

Τρεις τυχεροί είχαν την ευκαιρία να στείλουν δωρεάν μια ανθοδέσμη σε άτομο της επιλογής τους. Κάθε ανθοδέσμη συνοδευόταν με την κάρτα η οποία έφερε το μήνυμα “I just wanted to COLOUR Your Day!”.

Κυριακή 21 Απριλίου: COLOUR Others’ Day.

Διεξήχθη η κεντρική εκδήλωση του NDC Colour Week, 4:00μμ-5:00μμ στην Πλατεία Φανερωμένης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

Οι μικροί μαθητές του NDC μοίρασαν στον κόσμο 100 συνολικά γαρύφαλλα, όπου το καθένα συνοδευόταν από το μήνυμα “I just wanted to COLOUR your day!”

Οι παρευρισκόμενοι ανάρτησαν την απάντηση τους στην ερώτηση “What Colours Your Day?” και φωτογραφήθηκαν με το NDC Colour Week photo frame.

250 περίπου άτομα, φορώντας τα χρωματιστά μπλουζάκια του NDC Colour Week χόρεψαν μια κοινή χορογραφία, μοιράζοντας χαμόγελα και θετική ενέργεια στο κοινό που παρευρέθηκε.

Πέμπτη 2 Μαΐου: Colour Each Other’s Night

Μουσική βραδιά στη Murphy’s Pub. Πρόκειται για μία επιπλέον εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε και τα καθαρά έσοδα της οποίας προσφέρονται στο φιλανθρωπικό σκοπό του NDC Colour Week.