Νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης «Culture means business» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Η σειρά διαδικτυακών διαλέξεων «Culture means business» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο «Το IDEA της Τράπεζας Κύπρου – Ένας επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων (start ups)», του Παναγιώτη Κορινού – Διευθυντή Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τράπεζας Κύπρου, το οποίο παρουσιάζεται την Τετάρτη 9 Αυγούστου.

Θεματική διάλεξης:

Το IDEA της Τράπεζας Κύπρου είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό, ολοκληρωμένο κέντρο καινοτομίας στην Κύπρο, ένα εκκολαπτήριο επιχειρήσεων που σχηματίζει ένα σύμπλεγμα από περισσότερες από 120 ιδιωτικές και δημόσιες συνεργασίες, υποστηρίζοντας καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και προάγοντας μια κουλτούρα αλλαγής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

H Τράπεζα Κύπρου και άλλοι συνεργάτες ίδρυσαν το IDEA το 2015 ως επιχειρηματικό κέντρο και εκκολαπτήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις. Το IDEA χρηματοδοτείται πλήρως από την Τράπεζα Κύπρου ως μέρος της κοινωνικής της ευθύνης, ώστε να υποστηρίζει όσους έχουν υπόψη μια καινοτόμο ιδέα που σχετίζεται με ένα καινοτόμο προϊόν ή καινοτόμο υπηρεσία για να την εμπορικοποιήσουν. Δηλαδή να την μετατρέψουν σε μια βιώσιμη επιχείρηση με διεθνή προοπτική.

To IDEA προσφέρει σε κάθε συμμετέχουσα νεοφυή επιχείρηση ένα πακέτο υποστήριξης σε μετρητά και υπηρεσίες. Παρέχει αρχικό κεφάλαιο (seed funding), εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχείρησης, υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring), συμβουλευτικές υπηρεσίες και γραφειακούς χώρους. Μέσω της ομάδας συνεργατών του, παρέχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης, σύνδεσης με επενδυτές και δωρεάν επαγγελματικές υπηρεσίες.

Το IDEA δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Αντίθετα, στοχεύει να προσελκύσει και να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες που είναι ενθουσιώδεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν μια κερδοφόρα ευκαιρία εξόδου στους επενδυτές. Οι απόφοιτοι του IDEA προέρχονται από διάφορους τομείς όπως το fintech, η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η πράσινη ναυτιλία, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα ακίνητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και άλλα.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχουν ικανές ομάδες που θα εργαστούν πάνω σε αυτές τις ιδέες και θα τις μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις με διεθνή προοπτική.

Μέχρι σήμερα το IDEA έχει αξιολογήσει 810 αιτήσεις από τις οποίες επιλέχθηκαν 89 νεοφυείς επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμά του, δημιουργώντας πέραν των 110 θέσεων εργασίας και βοηθώντας περισσότερους από 200 επιχειρηματίες. Από αυτές, οι 43 αποφοίτησαν και οι 32 εξακολουθούν να λειτουργούν, οι περισσότερες με έσοδα και αρκετές με κέρδη.

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή:

Ο κ. Παναγιώτης Κορινός ηγείται του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Κύπρου, έχοντας την ευθύνη του IDEA Innovation Center – του μεγαλύτερου Επιταχυντή-Εκκολαπτήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups) στην Κύπρο και της Επιχειρηματικής Ακαδημίας.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του στον τραπεζικό τομέα, υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα και θέσεις που του έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την Ενδοεπιχειρηματικότητα. Υπηρέτησε ως Διευθυντής του Τμήματος Μισθώσεων της Τράπεζας, Γραμματέας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Τμήματος Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Σε αυτά τα πλαίσια υπηρέτησε σαν γραμματέας του Appeals Committee της Τράπεζας. Ως Διευθυντής Personal Lines στις Γενικές Ασφάλειες, τώρα ηγείται του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Κύπρου.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) – First Class in Business Finance and Economics – University of East Anglia, MBA με εξειδίκευση στα New Ventures (London University), δίπλωμα από το Imperial College και είναι Associate Member του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).