Νέα Υόρκη: Επίθεση στον Σαλμάν Ρουσντί, τον συγγραφέα των «Σατανικών Στίχων»

Επίθεση δέχτηκε ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί φετφά από ισλαμιστές γιατί το έργο του θεωρείται ότι βλασφημεί την ισλαμική θρησκεία.

Ο Ρουσντί θα μιλούσε την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Τσοτόκουα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Μπάφαλο, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το Associated Press αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης όρμησε στη σκηνή την ώρα που παρουσίαζαν του Ρουσντί και τον μαχαίρωσε.

Ο συγγραφέας έπεσε στο έδαφος και ο δράστης ακινητοποιήθηκε, ενώ αργότερα συνελήφθη.

Μαρτυρίες και οπτικό υλικό δείχνουν ότι ο συγγραφέας μεταφέρεται με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, με τραύματα από μαχαίρι.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a #Chautauqua Institute event.

This man has been detained by police.

August 12, 2022