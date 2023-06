Νέες προκλήσεις για την καινούργια πενταετία Ταγίπ Ερντογάν

Του ειδικού μας συνεργάτη Βαγγέλη Αρεταίου

Η «νέα Τουρκία» του Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε το στοίχημα και ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκινά μια καινούργια πενταετία με την πολιτική και την ιδεολογία του να είναι οι μεγάλοι νικητές, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια Τουρκία όπου στο εσωτερικό θα θεσπίζει τον ερντογανικό αυταρχισμό και στο εξωτερικό θα κινείται σε μια απόλυτα συναλλακτική βάση.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών υποδηλώνει ότι η Τουρκία έχει πλέον μετατοπιστεί πιο κοντά σε μια ευρασιατική απολυταρχία παρά σε μια ανελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία (…) Ο Ερντογάν θα μπορεί τώρα να είναι στην εξουσία για πολλά ακόμη χρόνια και ο αυξανόμενος ρόλος του Βλαντιμίρ Πούτιν ως υποστηρικτή και προτύπου μπορεί να περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το τι θα σημαίνει η νέα εντολή του Ερντογάν για το μέλλον της Τουρκίας». Αυτό έγραψε ο Τούρκος αναλυτής Soner Cagaptay στο Foreign Affairs, δίνοντας έτσι με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το στίγμα τού τι θα ακολουθήσει.

Οι προτεραιότητες Ερντογάν

Η άμεση προτεραιότητα του Ερντογάν είναι η σύσταση του καινούργιου Υπουργικού του Συμβουλίου, που αναμένετο να ανακοινωθεί χθες βράδυ.

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το νέο Υπουργικό Συμβούλιο ίσως να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία από μόνα τους, καθώς ο πρώτος και τελευταίος λόγος ανήκει πάντα στον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά μέσω των νέων υπουργών μπορεί να απαντηθεί το πρώτο ερώτημα όλων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό: Θέλει ή όχι ο Ερντογάν να δώσει κάποια θετικά μηνύματα στη Δύση;

Το κυρίαρχο όνομα πριν το Σάββατο ήταν αυτό του πρώην Υπουργού Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, που θεωρείται συνεχιστής του Αλί Μπαμπατζάν και υπέρμαχος της οικονομικής ορθοδοξίας. Πρόσωπο που εμπνέει εμπιστοσύνη στις αγορές, ο Σιμσέκ βρίσκεται εδώ και βδομάδες στα στόματα δημοσιογράφων, αναλυτών και πολιτικών στην Άγκυρα, αλλά μέχρι την Παρασκευή και την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα συνεργαζόταν με τον Ερντογάν. Ο Σιμσέκ φαίνεται ότι ζητούσε από τον Ερντογάν εγγυήσεις ότι αν αναλάβει την οικονομία θα επιστρέψει στην ορθοδοξία και θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, ενώ άλλοι σύμβουλοι του Τούρκου Προέδρου επιμένουν ότι η πολιτική χαμηλών επιτοκίων δεν πρέπει να αλλάξει. Αν τελικά ο Σιμσέκ είναι στο τιμόνι της οικονομίας, είτε ως υπουργός είτε ως αντιπρόεδρος, αυτό θα ερμηνευτεί ως ένα πολύ θετικό βήμα από τις αγορές και θα δώσουν πάλι περίοδο χάριτος στον Ερντογάν.

Το άλλο όνομα που κυριαρχούσε τις τελευταίες μέρες στο όργιο φημών και εικασιών ήταν αυτό του Υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Αιχμή του δόρατος των εθνικιστών και του σκληρού αντι-δυτικού πυρήνα του καθεστώτος, ο Σοϊλού απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αλλά οι φήμες έλεγαν ότι ο Ερντογάν ήθελε να τον αντικαταστήσει με ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο. Αν τελικά ο Σοϊλού παραμείνει στη θέση του αυτό θα σημαίνει ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τον Μπαχτσελί και τους σκληρούς εθνικιστές.

Τέλος, ακουγόταν πολύ το όνομα του Χακάν Φιντάν της ΜΙΤ για το Υπουργείο Εξωτερικών, στη θέση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αν τελικά ο Φιντάν είναι στο Υπουργικό, αυτό θα ερμηνευτεί, κυρίως στις ΗΠΑ και την ΕΕ, ως ένα δείγμα προβολής ισχύος της Τουρκίας.

Εξωτερική πολιτική στον αστερισμό της συναλλαγής

Τόσο στην Τουρκία, όσο και στο εξωτερικό, έχει αποκρυσταλλωθεί πλέον η άποψη ότι η νέα ερντογανική περίοδος θα χαρακτηρίζεται από απόλυτη συναλλακτική πολιτική. Η Άγκυρα θα ακροβατεί ακόμα πιο πολύ ανάμεσα σε Δύση και Ευρασία και θα κινείται με βάση μια ψυχρή συναλλακτική τακτική «πάρε-δώσε» με έντονο το στοιχείο του «ανατολίτικου παζαριού».

Αυτό φαίνεται ήδη από την πρώτη συνομιλία μετά την επανεκλογή του Ερντογάν με τον Πρόεδρο Μπάιντεν πριν από λίγες μέρες όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Μπάιντεν πρότεινε στον Ερντογάν να άρει το βέτο του για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και μετά οι ΗΠΑ να του δώσουν τα πολυπόθητα F16, ενώ ο Ερντογάν είπε στον Μπάιντεν να του δώσει πρώτα τα F16 και μετά να άρει το βέτο στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει πλέον αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην εκμετάλλευση των αντιθέσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας και, σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, αυτό θα γίνει πλέον ο κανόνας της συμπεριφοράς της Άγκυρας.

To διπλό αυτό ταμπλό κάνει «τις εξωτερικές σχέσεις να μοιάζουν με ναρκοπέδιο εξαιτίας των πολυδιάστατων και των όχι by the book πρωτοβουλιών του», θεωρεί σε άρθρο του ο Φεχίμ Τασκετίν, Τούρκος αναλυτής διεθνών θεμάτων, ενώ ο αναλυτής Αλί Μπαϊράμογλου σε άρθρο του εκτιμά ότι ο Ερντογάν ποτέ δεν θα κάνει πίσω από τη ρητορική του φίλου-εχθρού.

«Προφανώς και ο Ερντογάν δεν θα μειώσει τη δόση της πόλωσης», έγραψε ο ακαδημαϊκός Βαχάπ Τζοσκούν, καθηγητής Νομικής.

Στην ομιλία του από το Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα το βράδυ της επανεκλογής του, ο Ερντογάν δεν άφησε πολλά περιθώρια ερμηνείας υπέρ μιας προσέγγισης με τη Δύση ή εξομάλυνσης των σχέσεων με την ΕΕ.

Ο πρώην πρέσβης Σελίμ Γκιουνεράλπ έγραψε ότι «από τις μέχρι στιγμής δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει διαφανεί κανένας υπαινιγμός ότι θα κάνει αλλαγές στην εξωτερική πολιτική το επόμενο διάστημα».

Εξωτερική πολιτική και οικονομία

Πάντως, ο Ερντογάν έχει διαχρονικά δώσει σημάδια σκληρού πραγματισμού και αυτό το αποδεικνύουν οι κυβιστήσεις που έχει κάνει με τις χώρες του Κόλπου. «Η σημαντικότερη ανάγκη που αντιμετωπίζει η Τουρκία είναι οι ξένες επενδύσεις και το ζεστό χρήμα. Η προτίμησή της ήταν να προμηθεύεται αυτούς τους πόρους από τη Ρωσία και τις χώρες του Κόλπου. Ωστόσο, εάν συνειδητοποιήσει ότι μόνο από τη Δύση και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πάρει πίσω τις μεγάλες πόλεις, ειδικά την Κωνσταντινούπολη, στις δημοτικές εκλογές του χρόνου, τότε θα επιστρέψει στη Δύση», έγραψε ο Κιουνεράλπ.

Τεράστιας σημασίας ερώτημα είναι αν ο Ερντογάν θα προχωρούσε ποτέ σε προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές στην Τουρκία θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα κάνει τα πάντα για να την αποφύγει, συμπεριλαμβανομένων και capital controls.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεράστια απήχηση που είχε η επανεκλογή του Ερντογάν στις αραβικές χώρες, όπου μάζες βγήκαν στους δρόμους στις χώρες της Μέσης Ανατολής και γιόρτασαν την επανεκλογή Ερντογάν ως εθνική νίκη.

«Αυτό δείχνει ότι τόσο ο ρόλος και η επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, όσο και η οργανική σχέση μεταξύ τους συνεχίζει να είναι ισχυρή», έγραψε η αναλύτρια Μπετούλ Ντογάν Ακάς.

Σύμφωνα με τον Φεχίμ Ταστεκίν, ο Ερντογάν αναμένεται να εξαργυρώσει αυτή τη συμπάθεια των αραβικών χωρών και να την μετατρέψει σε περισσότερα δολάρια.

Το συγχαρητήριο μήνυμα που έλαβε από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είναι επίσης σημάδι ότι η επαφή αναβαθμίζεται πλέον σε επίπεδο ηγετών, αν μάλιστα η Άγκυρα κρατήσει για ένα διάστημα και μία απόσταση από τη Λιβύη.

Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση του Ερντογάν είναι η Συρία, καθώς μια ομαλοποίηση με τον Άσαντ φαίνεται πλέον να επιβάλλεται, καθώς το ζήτημα των προσφύγων πιέζει τον Τούρκο Πρόεδρο.