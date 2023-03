Νέο «κύμα» απολύσεων στη Meta – 10.000 απολύσεις ανακοίνωσε ο Ζούκερμπεργκ

Η τεχνολογική πολυεθνική εταιρία Meta, η εταιρία που έχει στην κατοχή της το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 10.000 νέες θέσεις εργασίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Θα ενημερώσουμε τα μέλη της ομάδας πρόσληψης αύριο εάν επηρεάζονται», έγραψε σε ένα memo προς τους υπαλλήλους της εταιρίας το οποίο δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook και συμπλήρωσε: «Αναμένουμε να ανακοινώσουμε αναδιαρθρώσεις και απολύσεις στους τεχνολογικούς ομίλους μας στα τέλη Απριλίου 2023 και στη συνέχεια στους επιχειρηματικούς μας ομίλους στα τέλη Μαΐου 2023. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, μπορεί να χρειαστεί μέχρι το τέλος του έτους για να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta και συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τόνισε επίσης ότι οι περικοπές θα είναι «σκληρές» και αποτελούν μέρος ενός «έτους εστιασμένου στην αποτελεσματικότητα».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά την απόλυση 11.000 υπαλλήλων του τεχνολογικού γίγαντα τον Νοέμβριο του 2022.

Meta plans to lay off around 10,000 employees and close about 5,000 additional open roles.

The job cuts come as part of Mark Zuckerberg's "year of efficiency." The company already laid off 11,000 people in November, or 13% of its staff. https://t.co/nYXKFMgaJv pic.twitter.com/31fdIhxp89

— Bloomberg TV (@BloombergTV) March 14, 2023