New York Post: Υπάλληλος χάκαρε την εφημερίδα και ανάρτησε μηνύματα που ζητούσαν να δολοφονηθεί ο Μπάιντεν

Η αμερικανική ταμπλόιντ εφημερίδα New York Post υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας από έναν υπάλληλό της, ο οποίος ανέβασε άρθρα και μηνύματα στο Twitter που προέτρεπαν να δολοφονηθούν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και άλλοι πολιτικοί.

«Η New York Post έπεσε θύμα πειρατείας» ανέφερε η ίδια η εφημερίδα αφού, προφανώς, ανέκτησε τον έλεγχο του λογαριασμού της στο Twitter.

The New York Post has been hacked. We are currently investigating the cause.

— New York Post (@nypost) October 27, 2022