New York Times: Συγκλονίζει το πρωτοσέλιδο για τα 500.000 θύματα της πανδημίας- “Κάθε κουκίδα και μια ζωή χαμένη”

Συγκλονίζει για άλλη μια φορά το πρωτοσέλιδο της εμβληματικής εφημερίδας New York Times, στο οποίο καταγράφεται ένα ακόμη μακάβριο ορόσημο: Αυτό του μισού εκατομμυρίων θυμάτων στις ΗΠΑ από την πανδημία του κορονοϊού.

Στο γράφημα που πρωταγωνιστεί στο χθεσινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, κάθε κουκίδα αντιπροσωπεύει μία ζωή που χάθηκε λόγω της νόσου Covid-19, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσεγγίζουν το θλιβερό αρνητικό ρεκόρ των 500.000 νεκρών. Η πρώτη ζωή από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκε έναν χρόνο πριν, στις 29 Φεβρουαρίου του 2020.

Μόλις τρεις μήνες μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φθάσει να θρηνούν 100.000 νεκρούς, ενώ το «φράγμα» των 400.000 θανάτων «έσπασε» τον Ιανουάριο του 2021, την παραμονή της ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Σήμερα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, το πρωί της Κυριακής ο αριθμός των θανάτων από την Covid-19 ανερχόταν σε λίγο παραπάνω από 497.000.

The front page of The New York Times for Feb. 21, 2021, as the U.S. nears 500,000 dead from Covid-19. Each dot represents a life lost. pic.twitter.com/YAAEvQIszZ

— The New York Times (@nytimes) February 21, 2021