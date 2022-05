Nick Cave: Πέθανε ο δεύτερος γιος του, Jethro Lazenby, επτά χρόνια μετά τον θάνατο του πρώτου

Βαρύ πένθος για τον Nick Cave, καθώς σε ηλικία 31 ετών, πέθανε ο γιος του Jethro Lazenby, επτά χρόνια μετά το θάνατο του αδερφού του, Arthur, σε ηλικία 15 ετών, όταν είχε πέσει από γκρεμό στο Μπράιτον.

Την είδηση θανάτου του Jethro γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγυουδιστής, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, στην οποία ανέφερε τα εξής: “Με μεγάλη στεναχώρια, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ο γιος μου Jethro, πέθανε. Θα ήθελα από όλους να ζητήσω την κατανόησή του για ηρεμία και ιδιωτικότητα”.

This is just too terrible. Awful, tragic news.

