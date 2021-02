«Νόμος φίμωτρο» στην Ισπανία: Συνελήφθη και φυλακίζεται για τους στίχους του ο ισπανός ράπερ Πάμπλο Χασέλ

Η υπόθεση του Ισπανού ράπερ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσω του διαδικτύου και στην Ελλάδα, καθώς με τον «τρομονόμο στην Τέχνη», που σχεδίαζε να περάσει η κυβέρνηση, πριν υπαναχωρήσει από τις μαζικές αντιδράσεις, μία τέτοια υπόθεση θα ήταν δυνατό να συμβεί και στη χώρα μας.

«Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει (…) Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή επίθεση στις ελευθερίες μας, όχι σε εμένα», είπε ο Χασέλ, που είναι γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

The communist Catalan rapper Pablo Hasel was arrested this morning by the police, after the rector of the university Hasel was barricaded in gave the police permission to enter. (video by @Purnas) pic.twitter.com/GB5F6oO9DP

— redfish (@redfishstream) February 16, 2021