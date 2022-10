Νόμπελ Ειρήνης 2022: Στον Λευκορώσο ακτιβιστή Άλες Μπιαλιάτσκι και δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2022 στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ales Bialiatski από τη Λευκορωσία, τη ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial και την ουκρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Center for Civil Liberties.

Με το φετινό βραβείο, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ επιθυμεί να τιμήσει τρεις εξαιρετικούς πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στις γειτονικές χώρες Λευκορωσία, Ρωσία και Ουκρανία.

Θυμίζουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης του περασμένου έτους (2021), είχε απονεμηθεί στους δημοσιογράφους Maria Ressa (Φιλιππίνες) και Dmitry Muratov (Ρωσία) «για τις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη διαρκή ειρήνη».

