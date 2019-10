Μεταξύ των 304 υποψηφίων βρίσκονταν, ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Αμπίι Αχμέντ, που σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Στον Αιθίοπα Πρωθυπουργό Αμπί Αχμέντ, μέλος αριστερού κόμματος, απονεμήθηκε Νόμπελ Ειρήνης 2019, για τη συμβολή του στο τέλος της σύγκρουσης με την Ερυθραία.

Φέτος, για το Νόμπελ Ειρήνης υπήρχαν 301 υποψήφιοι -223 άτομα και 78 οργανισμοί- αν και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τα ονόματα προτεινόντων και προτεινομένων δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο μετά παρέλευση 50 ετών.

Οι περσινοί νικητές

Ντένις Μακουέγκε και Νάντια Μουράντ είναι τα δύο πρόσωπα που μοιράστηκαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι. Ο γυναικολόγος Ντένις Μακουέγκε βραβεύτηκε για το έργο του, καθώς έχει περιθάλψει θύματα σεξουαλικής βίας στο Κονγκό, ενώ η ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νάντια Μουράντ είναι μια γυναίκα που κατάφερε να ξεφύγει από τα δίχτυα του Ισλαμικού Κράτους όπου κάποια στιγμή είχε πέσει ως «σκλάβα του σεξ».

