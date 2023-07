Ένα ντέρμπι κι ένα φαβορί για τα ημιτελικά

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η ώρα της κρίσης έφτασε στο Euro U21 2023 με τα προημιτελικά! Οι όμιλοι ολοκληρώθηκαν και η νοκ άουτ διαδικασία έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο με εντυπωσιακά παιχνίδια. Οχτώ ομάδες, τέσσερις αναμετρήσεις, τέσσερα εισιτήρια για τα ημιτελικά. Ποιοι θα τα κερδίσουν;

Σήμερα γίνονται οι αναμετρήσεις Γεωργία U21-Ισραήλ U21 και Ισπανία U21-Ελβετία U21, με πιο αμφίρροπη μάχη την πρώτη.

Η Γεωργία έφτασε στα προημιτελικά κατακτώντας την πρώτη θέση σε όμιλο με Πορτογαλία, Ολλανδία και Βέλγιο! Τα κατάφερε με μία νίκη και δύο ισοπαλίες και πάει φορτσάτη στο παιχνίδι με το Ισραήλ, έχοντας ως αβαντάζ και την έδρα, αφού το Euro U21 2023 διεξάγεται σε Γεωργία και Ρουμανία. Το ματς με το Ισραήλ γίνεται στην Τιφλίδα και οι Γεωργιανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα για να προχωρήσουν στη διοργάνωση. GG και under 2.5 γκολ τα δύο από τα τρία παιχνίδια της Γεωργίας στη διοργάνωση, συνολικά έχει έξι under 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία ματς.

Το Ισραήλ τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από την Αγγλία, αλλά ξεπέρασε Τσεχία και Γερμανία. Είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα και πήρε την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική, κερδίζοντας τους Τσέχους. Under 2.5 γκολ και τα τρία ματς του ομίλου, NG τα δύο από αυτά. Γενικά έχει έντεκα under 2.5 γκολ στα 13 τελευταία παιχνίδια και τέσσερα ΝG στα έξι τελευταία ματς.

Η νίκη της Γεωργίας έχει απόδοση 2.40, η ισοπαλία είναι στο 3.20 και η νίκη του Ισραήλ δίνει 3.00 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η πρόκριση της Γεωργίας δίνει 1.75 και του Ισραήλ 2.10. Αν πιστεύετε ότι θα κριθεί στην παράταση, η απόδοση είναι 5.90, και στα πέναλτι, ποντάρετε στο 5.20. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.27 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.65, ενώ το GG δίνει 1.93 και το NG είναι στο 1.82 στον Stoiximan!

Το άλλο παιχνίδι δείχνει να έχει ξεκάθαρο φαβορί, αφού η Ισπανία ξεκινά με προβάδισμα απέναντι στην Ελβετία, θεωρείται άλλωστε το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Η Ισπανία προκρίθηκε ως πρώτη στον δεύτερο όμιλο με 7 βαθμούς, 2 νίκες και 1 ισοπαλία, με δύο NG και over 2.5 γκολ στα τρία ματς. Γενικά, όμως, έχει τρία NG και under 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς.

Η Ελβετία προκρίθηκε ως δεύτερη στον τέταρτο όμιλο με μία νίκη και δύο ήττες, καθώς υπερίσχυσε στην ισοβαθμία της Ιταλίας και της Νορβηγίας. Πολλά γκολ στα παιχνίδια της, ήταν και τα τρία GG και over 2.5 γκολ. Γενικά έχει οχτώ σερί GG και επτά σερί over 2.5 γκολ!

Η νίκη της Ισπανίας έχει απόδοση 1.42, η ισοπαλία είναι στο 4.65 και η νίκη της Ελβετίας δίνει 7.00 στον Stoiximan. Η πρόκριση των Ισπανών δίνει 1.21 και των Ελβετών 7.00. Το ενδεχόμενο να δούμε παράταση θα το βρείτε στο 7.19 και πέναλτι στο 7.90. Στη σημερινή αναμέτρηση το over 2.5 γκολ είναι στο 1.75, το over 3.5 γκολ στο και το under 2.5 γκολ δίνει 2.10, ενώ το GG έχει απόδοση 1.95 και το NG είναι στο 1.78 στον Stoiximan.

