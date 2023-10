Ντέρμπι κορυφής που ενδιαφέρει… τρεις!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Τα προκριματικά του Euro 2024 συνεχίζονται και απόψε με δυνατές μονομαχίες και καθώς απομένουν λίγες αγωνιστικές μέχρι το φινάλε, τα παιχνίδια είναι ολοένα και πιο καθοριστικά.

Για το έβδομο όμιλο η Ουγγαρία φιλοξενεί τη Σερβία. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή με 10 βαθμούς, με τους Ούγγρους μάλιστα να έχουν αγώνα λιγότερο. Στο παιχνίδι της πρόκρισης είναι και το Μαυροβύνιο που ακολουθεί στους 8 βαθμούς. Έτσι η αποψινή μάχη είναι κομβική για την πρόκριση και το αποτέλεσμά της ενδιαφέρει… τρεις ομάδες!

Η Ουγγαρία έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία ως τώρα, ενώ η Σερβία έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, αυτή που γνώρισε στην έδρα της από τους Ούγγρους. Η νίκη της Ουγγαρίας έχει απόδοση 2.72, η ισοπαλία είναι στο 3.15 και η νίκη της Σερβίας δίνει 2.75. Προκύπτει και από τις αποδόσεις ότι, παρά το «διπλό» των Ούγγρων στη Σερβία, η αναμέτρηση είναι πολύ αμφίρροπη και αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες!

Η Ουγγαρία έχει τρία NG στα 4 ματς των προκριματικών, ενώ η Σερβία έχει τρία GG και under 2.5 γκολ στα πέντε παιχνίδια. Στο αποψινό ματς το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.25 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.95, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.65. Το GG είναι στο 1.85 και το NG στο 1.88.

