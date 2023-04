Ντόναλντ Τραμπ: Η Νέα Υόρκη ήταν μόνο η αρχή – Τα επόμενα “ραντεβού” του με τη δικαιοσύνη

Αφού απέφευγε για χρόνια τις νομικές ευθύνες που προέκυπταν από τις πράξεις του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

“WOW, πρόκειται να με συλλάβουν”, έγραφε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth ο Ντόναλντ Τραμπ, για να βρεθεί στη συνέχεια εντός του δικαστηρίου όπου δήλωσε αθώος σε 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για οικονομικά αδικήματα γύρω από την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, το 2016. Ωστόσο η παραπάνω υπόθεση αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νομικής καταιγίδας εναντίον του. Αρκετές ακόμη υποθέσεις έρχονται με γρήγορους ρυθμούς και ορισμένες είναι δυνητικά πολύ πιο καταστροφικές.

Ενώ ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να βγαίνει κερδισμένος από τη νομική του “περιπέτεια” στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο το 2024, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα και η σοβαρότητα των επερχόμενων ερευνών θα μπορούσαν τελικά να αποβούν μοιραίες για τον ίδιο σε σχέση με τις εκλογικές του πιθανότητες.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο την Τρίτη, κατά την οποία ο Τραμπ – ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία που συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες – αναγκάστηκε να απαντήσει σεμνά σε έναν δικαστή και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς να του κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές, ήταν η ταπεινή και απογοητευτική στιγμή που ανακάλυψε ότι τα νομικά του προβλήματα δεν είναι πλέον θεωρητικά.

Ο Michael D’Antonio, πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας του βιβλίου “Η αλήθεια για τον Τραμπ”, δήλωσε σχετικά σύμφωνα με τον Guardian: “Η στάση του πριν από αυτό ήταν πάντοτε κωλυσιεργία και μια υπερηφάνεια που εκδήλωνε προεκτείνοντας το πηγούνι του και η άρνησή του να φαίνεται ότι επηρεάζεται. Αλλά σίγουρα φάνηκε να επηρεάζεται αυτή τη φορά. Υπήρχε μια αίσθηση αγελάδας που οδηγείται στη σφαγή”.

Και πρόσθεσε: “Πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα και ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και αυτό φάνηκε στο πρόσωπό του. Δεν τον ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι διαδικασίες πολιτικά όσο η ιστορία που μπορεί να πει γι’ αυτές. Είναι πάνω απ’ όλα παραμυθάς. Αν μπορέσει να πει μια ιστορία που θα κινητοποιήσει τη βάση του και παράλληλα θα καταφέρει να μείνει μακριά από τη φυλακή, θα υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια νίκη επί ενός διεφθαρμένου συστήματος“.

Τα επόμενα “ραντεβού” του Ντόναλντ Τραμπ με τη δικαιοσύνη

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν θα κινδυνεύσει όταν η αγωγή δυσφήμισης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων της Dominion Voting Systems κατά του Fox News θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, η οποία έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για τις 17 Απριλίου. Όμως η υπόθεση, στην οποία θα μπορούσαν να καταθέσουν τα στελέχη της Fox Corporation Ρούπερτ και Λάχλαν Μέρντοχ και μια σειρά από παρουσιαστές του Fox News, θα μπορούσε να δώσει κάποιες βαθιά ενοχλητικές λεπτομέρειες για το πώς αντιλαμβάνεται το δίκτυο τον πρώην πρόεδρο.

Παράλληλα, στις 25 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η πολιτική δίκη μετά από αγωγή εναντίον του Τραμπ στη Νέα Υόρκη . Η E Jean Carroll, πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle, κατηγορεί τον Τραμπ ότι τη δυσφήμισε αρνούμενος ότι τη βίασε στο καμαρίνι του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman της Νέας Υόρκης στα τέλη του 1995 ή στις αρχές του 1996. Η Κάρολ ζητά χρηματική αποζημίωση και δεν είναι γνωστό αν ο Τραμπ θα καταθέσει.

Μια άλλη σημαντική δίκη έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου. Η Letitia James, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, μηνύει τον Trump και τον Οργανισμό Trump για απάτη. Η James δήλωσε ότι το γραφείο της βρήκε περισσότερα από 200 παραδείγματα παραπλανητικών αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 2011 και 2021 και ότι ο Τραμπ διόγκωσε την καθαρή τους αξία κατά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η James δήλωσε ότι το σύστημα είχε ως στόχο να βοηθήσει τον Τραμπ να επιτύχει χαμηλότερα επιτόκια σε δάνεια και καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη. Η πολιτική αγωγή επιδιώκει να απαγορευτεί μόνιμα στον Τραμπ και σε τρία από τα ενήλικα παιδιά του να διευθύνουν εταιρείες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και να ανακτήσουν τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια που αποκτήθηκαν μέσω απάτης.

Πριν από αυτό, ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στη Τζόρτζια, όπου εισαγγελέας ερευνά τις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 στην εν λόγω πολιτεία. Ο Φάνι Γουίλις, ο εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον, ο οποίος θα αποφασίσει τελικά αν θα ασκηθούν διώξεις, δήλωσε σε δικαστή τον Ιανουάριο ότι ένα ειδικό σώμα ενόρκων ολοκλήρωσε το έργο του και ότι οι αποφάσεις “επίκεινται”.

Εάν καταδικαστεί, ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να ζητήσει χάρη από έναν μελλοντικό Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, καθώς τέτοιες αμνηστίες δεν ισχύουν για πολιτειακά αδικήματα. Η Μπάρμπαρα ΜακΚουέιντ, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, δήλωσε: “Η πιο επικίνδυνη είναι πιθανώς η υπόθεση της Τζόρτζια, επειδή σχετίζεται με την παρέμβαση στις εκλογές και επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα για τον Τραμπ, αν γίνει ξανά πρόεδρος, να δώσει χάρη στον εαυτό του.

“Γνωρίζουμε ότι η πρόεδρος του σώματος ενόρκων είπε ότι πρότεινε την απαγγελία κατηγοριών σε περισσότερα από δώδεκα άτομα και άφησε έντονα να εννοηθεί ότι ένα από αυτά τα άτομα ήταν ο Τραμπ. Αυτός ο ένας μπορεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο γι’ αυτόν αυτή τη στιγμή”.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει έρευνες τόσο για τις ενέργειες του Τραμπ στις εκλογές του 2020, συμπεριλαμβανομένων των ψεμάτων που οδήγησαν στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου, όσο και για τη διατήρηση άκρως απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021. Και τις δύο εποπτεύει ο Τζακ Σμιθ.

Όταν επέστρεψε στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης και εκτόξευσε ύβρεις απέναντι σε έναν προς έναν τους ερευνητές, ο Τραμπ αφιέρωσε τη μερίδα του λέοντος των σχολίων του – και των πασιφανών ψευδών στοιχείων – στην υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναγνωρίζει ότι αυτή ενέχει τον μέγιστο κίνδυνο.

Το FBI κατέσχεσε 13.000 έγγραφα από το Μαρ-α-Λάγκο τον περασμένο Αύγουστο- περίπου 100 έγγραφα χαρακτηρίστηκαν απόρρητα και ορισμένα χαρακτηρίστηκαν άκρως απόρρητα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η εφημερίδα Washington Post ανέφερε ότι οι ερευνητές διαθέτουν νέα στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή παρακώλυση της δικαιοσύνης από τον πρώην πρόεδρο, καθώς αντιστάθηκε σε κλήτευση που απαιτούσε την επιστροφή όλων των διαβαθμισμένων εγγράφων.

Όσον αφορά τις κατηγορίες εναντίον του στην υπόθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, ο Τραμπ αναμένεται να επανέλθει στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις 4 Δεκεμβρίου – περίπου δύο μήνες πριν από την επίσημη έναρξη των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Θα μπορούσε ο Τραμπ να καταλήξει στη φυλακή;

Ο Norman Eisen, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Brookings στην Ουάσιγκτον, δήλωσε: “Η στιγμή που πάτησε το πόδι του για επίσημη κράτηση στη Νέα Υόρκη ήταν πιθανώς μια ανατριχιαστική συνειδητοποίηση για τον ίδιο των δυσκολιών που βρίσκονται μπροστά του, και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αν και είναι σοβαρή.

“Είναι αυτή η αίσθηση ότι οι τοίχοι κλείνουν από κάθε κατεύθυνση. Έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα στα χέρια του. Ακόμη και στην εκλογική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικάνων όπυο θα αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο, η σύνθεση όλων αυτών των προκλήσεων θα είναι πολύ επιζήμια, διότι οι ψηφοφόροι των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικάνων θα αναρωτηθούν: μπορεί να κερδίσει;”.

Ερωτηθείς αν ο 45ος πρόεδρος θα μπορούσε να καταλήξει στη φυλακή, ο Eisen, συγγραφέας του βιβλίου Overcoming Trumpery: How to Restore Ethics, the Rule of Law, and Democracy, απάντησε ναι. “Δεν θα είναι εύκολο, μπορεί να μην είναι γρήγορο, αλλά είναι σίγουρα πιθανό”, είπε.

Κάτω από τις κραυγές για κυνήγι μαγισσώντων Δημοκρατικών και το “βαθύ κράτος”, και παρά την επάνοδό του στις δημοσκοπήσεις των προκριματικών εκλογών, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι συσπειρώνονται προς υπεράσπισή του, ο Τραμπ μπορεί πλέον να μην κοιμάται ήσυχος στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Allan Lichtman, καθηγητής ιστορίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, σχολίασε: “Έμοιαζε με άνθρωπο με καρφίτσες που καρφώνονται στον κορμό του. Είναι φοβισμένος μέχρι θανάτου.

“Βέβαια, θα καυχιέται και θα παρουσιάζεται ως “παλικαράς” με αυτοπεποίθηση, αλλά φοβάται να περιοριστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Αυτή είναι η αρχή της πρώτης ημέρας της υπόλοιπης ζωής του. Τα προβλήματα θα συσσωρεύονται. Είναι εκπληκτικό. Εκτός από τη μαφία, είναι δύσκολο να βρει κανείς Αμερικανό με τέτοια νομικά προβλήματα”.