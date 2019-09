Συνεχίζεται η επέλαση του σαρωτικού κυκλώνα Ντόριαν, ο οποιος υποβαθμίστηκε από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 4. Ο βαθμός όμως της ανησυχίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν το ακραιο καιρικό φαινόμενο. Ο κυκλώνας έχει αφήσει πίσω του τρομακτικά μεγάλο αριθμό κατοίκων στις Μπαχάμες χωρίς στέγη και δεκάδες χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα. «Καταιγίδα – τέρας» χαρακτρίζει το CNN τον Ντόριαν που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, προκαλώντας γενικευμένο πανικό.

Εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι του στην Πολωνία, την περασμένη εβδομάδα, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Φλόριντα.

STORM WATCH: We're monitoring Hurricane Dorian, now a Category 4 storm, as it slowly moves through the Bahamas and toward the United States. https://t.co/tbAg9QKzp6

— ABC News (@ABC) September 2, 2019