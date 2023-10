Ο Άρης τα βάζει με την πολύπειρη Ρέιντζερς!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το Champions League παραδίδει τη σκυτάλη στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις απόψε και το κυπριακό ενδιαφέρον εστιάζεται ασφαλώς στη σπουδαία μάχη του Άρη με την Ρέιντζερς, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Οι πρωταθλητές είχαν ξεκινήσει με ήττα από την Σπάρτα στην Πράγα στην πρεμιέρα των ομίλων και τώρα ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς σ’ αυτή την ιστορική παρουσία τους στη φάση των ομίλων. Ο αντίπαλος προκαλεί ασφαλώς δέος, αλλά ο Άρης θέλει να τα βάλει με την πολύπειρη και μπαρουτοκαπνισμένη στην Ευρώπη Ρέιντζερς, έχοντας ως σύμμαχο και το «Γήπεδο Αλφαμέγα». Από την πλευρά της η Ρέιντζερς είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την Μπέτις.

Ο Άρης προέρχεται από την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, αποτέλεσμα που τον έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ρέιντζερς δεν έχει ξεκινήσει καλά στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα και με 4 νίκες και 3 ήττες είναι στο -7 από την πρωτοπόρο Σέλτικ, ενώ προέρχεται από εντός έδρας ήττα από την Αμπερντίν. Παρά ταύτα η εμπειρία της στην Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο Άρης έχει έξι GG και over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη, μάλιστα τα 4 ήταν over 3.5 γκολ. Η Ρέιντζερς έχει έξι ΝG και πέντε under 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.75 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.80, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.10. Το GG δίνει 1.62 και το NG είναι στο 2.22.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

