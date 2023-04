Ο Χάρι Κέιν κόντρα στην επόμενη ομάδα του;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ καθήλωσε το… σύμπαν χθες το βράδυ, αλλά η εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League συνεχίζεται με μία ακόμη ματσάρα σήμερα: Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ντέρμπι καθοριστικό για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, καθώς η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να κλειδώσει τη θέση της στο επόμενο Champions League και η Τότεναμ κυνηγά τουλάχιστον το Europa League, αλλά ελπίζει ακόμη και στο Champions League. Γι’ αυτό και η αποψινή τους μονομαχία είναι καθοριστική, όχι μόνο για τους δύο μονομάχους, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες που μάχονται για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η νίκη της Άστον Βίλα την Τρίτη έφερε την Τότεναμ εκτός της ευρωπαϊκής πεντάδας και την αναγκάζει ακόμη περισσότερο να ψάξει το τρίποντο απόψε. Και το χρειάζεται και για την ψυχολογία της που κλονίστηκε μετά την «εξάρα» από τη Νιούκαστλ, σε ματς που βρέθηκε να χάνει με 5-0 από το 21’! Με μία νίκη απόψε η Τότεναμ μπορεί να «γυρίσει» το παιχνίδι, αλλά και να πλησιάσει τη Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ στο τρίποντο, βάζοντάς τους πίεση για το Champions League. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, αφού βρέθηκε στη θέση αυτή μετά τις δύο σερί ήττες που είχε (είχε προηγηθεί η απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ).

Από την άλλη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «ψάχνεται» μετά τον αποκλεισμό στο Europa League με «τριάρα» από τη Σεβίλλη. Ακολούθησε η δύσκολη πρόκριση στα πέναλτι στον τελικό του FA Cup απέναντι στην Μπράιτον. Και τώρα καλείται να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο για να μην χάσει το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει για το Champions League.

Μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο φορμαρισμένες ομάδες έρχεται και στην Ισπανία, όπου η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Σεβίλλη. Η νίκη της Μπιλμπάο έχει απόδοση 1.80, η ισοπαλία είναι στο 3.95 και η νίκη της Σεβίλλης δίνει 5.22 στον Stoiximan! Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έχει πάρει τα πάνω της στο φινάλε και «τρέχει» να προλάβει το τρένο της Ευρώπης. Πέρασε και από την Αλμερία και πλησίασε στην ευρωπαϊκή ζώνη με την τρίτη σερί νίκη της, συνολικά τέταρτη εδώ και πέντε αγωνιστικές που είναι αήττητη. Μάλιστα στα τρία τελευταία ματς οι Βάσκοι σκόραραν και στα δύο ημίχρονα. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και απόψε και στα δύο ημίχρονα δίνει 2.85!

Με φόρα από τη σπουδαία πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ η Σεβίλλη κέρδισε και τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για να διώξει μακριά το φάντασμα του υποβιβασμού. Η αλλαγή στον πάγκο ήταν καθοριστική, αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκινήσει με 10 βαθμούς σε 4 ματς και μία ευρωπαϊκή πρόκριση! Μάλιστα η Σεβίλλη έχει 9 διαφορετικούς σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα. Μόνο η Ρελάλ Μαδρίτης έχει περισσότερους (11).

Η Μπιλμπάο έχει τρία GG και over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια, ενώ η Σεβίλλη έχει τρία ΝG και under 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς! Επίσης τα 4 τελευταία εντός έδρας ματς των Βάσκων ήταν under 2.5 γκολ.

