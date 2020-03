Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), μετά από τις σχετικές διαδικασίες και κατόπιν της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, προχώρησε στην πρόσληψη του κ. Χρίστη Λοϊζίδη στην θέση του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Ο κ. ΛοΪζίδης αναλαμβάνει καθήκοντα από την 24η Μαρτίου 2020 και θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Οργανισμού, της πολιτείας αλλά και του συνόλου της κοινωνίας στην μάχη ενάντια στον κορωνοϊό.

Ο κ. Λοϊζίδης κατέχει πτυχίο (BSc) στην Βιοχημεία (Simon Fraser University in Canada) καθώς και τίτλο Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Διαθέτει εργασιακή πείρα 31 ετών κατά την διάρκεια της οποίας εργάστηκε στο εξωτερικό για 24 χρόνια σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με χιλιάδες άτομα προσωπικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ εύχεται στον κ. Λοϊζίδη κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του ειδικά αυτή την στιγμή και διαβεβαιώνει ότι θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την επάρκεια των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγιστο βαθμό, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.