Ο Νίκος Τριμικλινιωτης σήμερα κατέθεσε καταγγελία για επίθεση απόαστυνομικό, η οποία όπως αναφέρει, ήρθε απρόκλητα και χωρίς να προηγηθείοτιδήποτε, ενώ απλά ασκούσε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνέρχεσθαιειρηνικώς».

Αναφέρει ότι ο αστυνομικός του τηλεφώνησε εκφράζοντας μεταμέλεια,ενώ του ανέφερε ότι «η αστυνομία βρίσκεται κάτω από αφόρητη πολιτική πίεση ναπροβεί σε ενέργειες οι οποίες τη βάζουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση». Ο Καθηγητήςπου τυγχάνει να επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων για θεμελιώδη δικαιώματα στηΚύπρο για τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα αναφέρει ότι δεν είναιθέμα στοχοποίησης συγκεκριμένων μελών της αστυνομίας, αλλά θέμα αντιμετώπισης τηςθεσμικής αποδοχής βίας κατά πολιτών από την αστυνομία με αλλαγή της νοοτροπίαςγια κουλτούρα σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προέβη στη καταγγελία μετάτους χθεσινούς ισχυρισμούς της αστυνομίας για δήθεν υλικό που αποδεικνύει πώς«κάτι» προηγήθηκε της επίθεσης του αστυνομικού. Ο καθηγητής ζήτησε τη προστασία από το κάλεσε Γενικό Εισαγγελέα από αυθαίρετεςενέργειες και τη παραβίαση του τεκμήριου της αθωότητας με ανυπόστατουςισχυρισμούς.

Επίσης, κάλεσε το Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει σε διώξειςεναντίον συγκεκριμένων προσώπων για απειλές προτροπή σε βιαιοπραγία για τηρητορική μίσους και τον εκφοβισμό που δέχεται από το περασμένο Σάββατο μεαπειλές κατά του προσώπου και της οικογένειας του.

Η επιστολή

Αξιότιμο Κύριο

Γενικό εισαγγελέα 5/3/2020

Κώστα Κληρίδη

Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΖΩΝΗΣ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ)

1. Στις 29/2/2020 συμμετείχα σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στο τέρμα της οδού Λήδρας ενάντια στο κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Ενώ βρισκόμουν στην εκδήλωση εντός της νεκρής ζώνης, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία βίαιη ή άλλη παράνομη ενέργεια από μέρους, μου δέχτηκα επίθεση από αστυνομικό όργανο. Δεν τον είχα δει προηγουμένως, ούτε προηγήθηκε οποιαδήποτε στιχομυθία μεταξύ μου εμένα και του ίδιου ή άλλου αστυνομικού.

2. Αργότερα την ίδια μέρα επικοινώνησαν μαζί μου δύο γνωστοί μου μεταφέροντας τη μεταμέλεια του αστυνομικού και τη παράκληση του να μη προβώ σε καταγγελία. Την επόμενη μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο αστυνομικός, εκφράζοντας τη μεταμέλεια και την απολογία του. Αφού μου παράθεσε σειρά από προσωπικές του συνθήκες και επικαλέστηκε προηγούμενή μας γνωριμία μέσω των παιδιών μας, με παρακάλεσε να μη προβώ σε καταγγελία. Παραδέχτηκε ότι δεν είχε προηγηθεί τίποτε της απρόκλητης επίθεσης του, ότι η ενέργεια εκείνη δεν τον χαρακτηρίζει και ότι η αστυνομία βρίσκεται κάτω από αφόρητη πολιτική πίεση να προβεί σε ενέργειες οι οποίες τη βάζουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δια της παρούσης συναινώ στην αποκάλυψη του περιεχομένου της συνομιλίας μου με τον αστυνομικό και με τα δύο άτομα που μεσολάβησαν εκ μέρους του.

3. Μέχρι τώρα δεν πρόβηκα σε καταγγελία, σεβόμενος τις προσωπικές συνθήκες του αστυνομικού και το γεγονός ότι εξέφρασε μεταμέλεια για την απρόκλητη επίθεση του. Επίσης, δεν προέβηκα μέχρι τώρα σε καταγγελία διότι είναι η πεποίθηση μου πως το πρόβλημα της θεσμικής αποδοχής βίας κατά πολιτών από την αστυνομία δεν επιλύεται με στοχοποίηση συγκεκριμένων μελών της αστυνομία, αλλά με θεσμικά μέτρα για αλλαγή της νοοτροπίας με κουλτούρα σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι χθεσινοί ισχυρισμοί της αστυνομίας ότι κατέχει υλικό που αποδεικνύει πώς «κάτι» προηγήθηκε της επίθεσης του αστυνομικού εναντίον μου, με υποχρεώνουν να προβώ σε καταγγελία εναντίον της αστυνομίας για παράνομη και απρόκλητη επίθεση εναντίον μου και για παραβίαση του τεκμήριου της αθωότητας με ανυπόστατους ισχυρισμούς εναντίον μου στα ΜΜΕ. Καλώ δε την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο ολόκληρης της εκδήλωσης που κατέγραφε μέλος της, στο οποίο φαίνεται καθαρά πώς τίποτε απολύτως δεν προηγήθηκε της επίθεσης του αστυνομικού εναντίον μου.

4. Καλώ το Γενικό Εισαγγελέα να με προστατεύσει από περαιτέρω αυθαίρετες ενέργειες εναντίον μου, αφού είναι προφανής η προσπάθεια να κατηγορηθώ για «κάτι» που δήθεν προηγήθηκε της επίθεσης εναντίον μου, με στόχο να ακυρωθεί ή/και να νομιμοποιηθεί η επίθεση εναντίον μου.

5. Καλώ επίσης το Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει σε διώξεις εναντίον συγκεκριμένων προσώπων για απειλές προτροπή σε βιαιοπραγία, κατά παράβαση, μεταξύ άλλων, του άρθρου 51Α του Ποινικού Κώδικα και για την προστασία από τη ρητορική μίσους και τον εκφοβισμό που δέχομαι από το περασμένο Σάββατο με απειλές κατά του προσώπου μου.

6. Επισύρω τη προσοχή σας στο γεγονός ότι η συγκέντρωση στην οποία συμμετείχα ήταν καθόλα νόμιμη και καλυπτόταν από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνέρχεσθαι ειρηνικώς» .

7. Μετά από συμβουλή δικηγόρου, υποβάλλω την παρούσα γραπτώς σε σας, αφού δεδομένων των πολιτικών πιέσεων που δέχεται η αστυνομία, υπάρχει περίπτωση αν επισκεφθώ αστυνομικό σταθμό να συλληφθώ με στόχο την άσκηση πιέσεων και την κατασκευή υπόθεσης εναντίον μου για να νομιμοποιηθεί η επίθεση του αστυνομικού.

Νίκος Τριμικλινιώτης

Κοιν.: Κύπρο Μιχαηλίδη, Aρχηγό αστυνομίας,

Elizabeth Spehar, Special Representative of the Secretary-General (SRSG) in Cyprus and Head of UNFICYP

Mıchelle Bachelet, UN High Commissioner on Human Rights

Dunja Mijatović, Council of Europe Commissioner for Human Rights