Ο Κόλιν Στιούαρτ ενημέρωσε τα μέλη διπλωματικής κοινότητας πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη

Για τις δραστηριότητες των ΗΕ σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ενημέρωσε σήμερα ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ, τα μέλη της διπλωματικής κοινότητας στο νησί, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα ενημερώσει, τον Ιούλιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

Σε ανάρτηση των ΗΕ στην Κύπρο στο Twitter αναφέρεται πως ο κ. Στιούαρτ καλωσόρισε τη διπλωματική κοινότητα για μια ενημέρωση για τις δραστηριότητες των ΗΕ και για την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ενόψει της συνάντησής του με το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

Προστίθεται πως τα ΗΕ προσβλέπουν να εργαστούν μαζί τους για προώθηση της ειρήνης, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας.

Ακόμη σημειώνεται πως στη συνάντηση ο κ. Στιούαρτ υπογράμμισε τη σημασία της εργασίας των 12 τεχνικών επιτροπών σε θέματα αμοιβαίας σημασίας στο νησί, για παράδειγμα τη διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή σεισμών.

2/At the meeting, Stewart stressed the importance of the work of the 12 technical committees to address issues of shared importance on the island, for example, crisis management in the event of fires or earthquakes. #UNCyprusTalks pic.twitter.com/ldmUcTdvjR

