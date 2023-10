Ο Νετανιάχου συνάντησε Ισραηλινούς στρατιώτες – «Είστε έτοιμοι για την επόμενη φάση;»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Νετανιάχου σε Ισραηλινούς στρατιώτες έξω από τη Λωρίδα της Γάζας:

⚡️Sky News Arabia: “Netanyahu inspects an Israeli military site in the town of Be’eri near Gaza and urges soldiers to “prepare for the next stage.”

— War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023