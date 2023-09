Ο νικητής πιάνει κορυφή!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με ντέρμπι ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η Ομόνοια υποδέχεται τον Άρη στο ΓΣΠ. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να βρεθεί μόνος στην κορυφή μετά τη βαθμολογική απώλεια που είχε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ η Ανόρθωση, την οποία μπορεί να πιάσει στην πρωτοκαθεδρία της βαθμολογίας η Ομόνοια σε περίπτωση νίκης. Πολύ σημαντικό παιχνίδι από κάθε άποψη επομένως…

Η Ομόνοια είναι αήττητη, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, αλλά το Χ με την Καρμιώτισσα την «στοιχειώνει». Έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της στο ΓΣΠ (με Νέα Σαλαμίνα και ΑΠΟΕΛ), ενώ έμεινε στην ισοπαλία εκτός (με Καρμιώτισσα και ΑΕΛ). Στο ντέρμπι με τον Άρη ποντάρει στην έδρα και… στην κούραση του αντιπάλου από την Ευρώπη. Οι πρωταθλητές αγωνίζονταν στην Πράγα την Πέμπτη για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League, όπου ξεκίνησαν με ήττα. Στο πρωτάθλημα ο Άρης ξεκίνησε με 3 σερί νίκες (με ΑΕΚ, Δόξα και ΑΕΖ) και προέρχεται από ισοπαλία με την Πάφο.

Η νίκη της Ομόνοιας έχει απόδοση 3.29, η ισοπαλία είναι στο 3.49 και η νίκη του Άρη δίνει 2.44 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο. Η Ομόνοια έχει τρία στα τέσσερα over 2.5 γκολ, μάλιστα τα δύο ήταν over 3.5 γκολ, ενώ ο Άρης είναι μοιρασμένος: έχει δύο GG και over 2.5 γκολ και δύο NG και under 2.5 γκολ. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.00 και το over 3.5 γκολ δίνει 3.35, ενώ το under 2.5 γκολ είναι στο 1.83. Το GG δίνει 1.75 και το NG είναι στο 2.02. Ο Άρης έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα μισά ματς και το ενδεχόμενο να το πράξει και σήμερα δίνει 3.00! Παρομοίως και η Ομόνοια με δύο clean sheet σε τέσσερα ματς. Αν τη βλέπετε να κρατά και σήμερα το μηδέν πίσω, ποντάρετε στο 3.50!

