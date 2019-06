Ο πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να αλλάξει έναν στίχο του «Πάτερ Ημών», ο οποίος θεωρεί πως δεν έχει αποδοθεί σωστά στην αγγλική γλώσσα.

Ο στίχος «lead us not into temptation» (μην μας οδηγείς στον πειρασμό) θα αλλάξει σε «do not let us fall into temptation» (μην μας επιτρέψεις να υποκύψουμε στον πειρασμό). Στην ελληνική προσευχή ο στίχος είναι: «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν».

Η νέα διατύπωση εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της Επισκοπικής Συνδιάσκεψης της Ιταλίας τον περασμένο μήνα.

Ο πάπας είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αλλάξει τον στίχο από το 2017. Τότε είχε τονίσει πως «η μετάφραση δεν είναι καλή γιατί κάνει λόγο για ένα Θεό ο οποίος οδηγεί στην αμαρτία. Εγώ (σ.σ. το άτομο) είμαι αυτός που υποκύπτει. Δεν με ωθεί εκείνος στην αμαρτία για να δει πώς έχω πέσει. Ένας πατέρας δεν το κάνει αυτό. Ένας πατέρας σε βοηθά να σηκωθείς αμέσως. Είναι ο Σατανάς αυτός που μας οδηγεί στον πειρασμό, αυτό είναι δική του αρμοδιότητα».

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς Χριστός έμαθε αυτούς τους στίχους στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσεύχονται.

Ορισμένοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με αυτή την απόφαση του πάπα. Η Μέρεντιθ Γουόρεν, λέκτορας θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Sheffield σημείωσε πως «αυτή η νέα διατύπωση της προσευχής του Κυρίου προσπαθεί να αποφύγει την υπόνοια πως ο Θεός έχει κάποια σχέση με το κακό».

«Με αυτό, όμως, ο πάπας παραβλέπει τα πολλά βιβλικά παραδείγματα στα οποία ο Θεός συνεργάζεται με τον Σατανά για να βάλει σε πειρασμό τους πιστούς, ακόμη και τον ίδιο του τον γιο. Η νέα εκδοχή αντιτίθεται στην έννοια του ελληνικού κειμένου», συμπλήρωσε.

Μετά τις αρχικές τοποθετήσεις του πάπα το 2017, ο Φίλιπ Λόιερ, εκδότης της συντηρητικής καθολικής ιστοσελίδας Catholic World News, είχε σημειώσει πως η αλλαγή θα προκαλούσε «μεγάλη αναστάτωση» καθώς η προσευχή είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση των πιστών.