Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τη Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σήμερα τη Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ κα Όντρεϊ Αζουλέι, στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς.

Στη συνάντηση η κα Αζουλέι αναφέρθηκε στους εορτασμούς για τα 75χρονα από την ίδρυση του Οργανισμού και προσκάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να παρευρεθεί στους εορτασμούς που θα γίνουν στο Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου και στους οποίους θα συμμετάσχει και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Συζήτησαν, επίσης, τις προοπτικές επανένταξης ΗΠΑ και Ισραήλ στον Οργανισμό, ζητώντας – στο βαθμό του δυνατού – τη δική μας συνδρομή προς τις δύο χώρες.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην όλη προσπάθεια προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι η Κύπρος προωθεί ενεργά τη Σύμβαση της Λευκωσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ποινικοποίησης πράξεων παράνομων ανασκαφών, κλοπών, διατήρησης των κλοπιμαίων, εμπορευματοποίησης και καταστροφής παντός είδους πολιτιστικών αγαθών.

Very constructive meeting with @UNESCO Director General @AAzoulay. Delighted to see UNESCO under her leadership celebrating 75 successful years, in its mission to build peace through international cooperation in #Education, #Sciences, #Culture.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 20, 2021