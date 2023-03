Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σημαντικές προσωπικότητες στο Endomarch Yellow Event

Μια ξεχωριστή “Get Together”εκδήλωση διοργάνωσε η ομάδα του Endomarch Cyprus στο Skinny Fox στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος στήριξε με την παρουσία του το Endomarch Yellow Event, τόνισε τη σημασία της πρόληψης και πρότεινε όπως τον Μάρτιο του 2024, πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, εκδήλωση ενημέρωσης για την ενδομητρίωση.

Στον υπέροχο και ζεστό χώρο του Skinny Fox που πλημμύρισε με κίτρινα λουλούδια, στο χρώμα που ταυτίστηκε με την Εκστρατεία Endomarch, ο Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης Πρόεδρος του Endomarch Cyprus, τόνισε τη σημασία των πολυδιάστατων δράσεων διαφώτισης, υπενθυμίζοντας ότι στην Κύπρο 30 χιλιάδες γυναίκες υποφέρουν από ενδομητρίωση.

Σημαντικές παρουσίες στην εκδήλωση, η Υπουργός Υγείας κα Πόπη Κανάρη, βουλευτές, προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και δημοφιλή πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Endomarch Cyprus Campaign 2023

