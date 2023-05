Ο προτελευταίος «τελικός» για Έβερτον

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Προτελευταία στροφή στην Premier League κι εδώ κρίνονται πλέον τα πάντα. Μεγάλα παιχνίδια μας περιμένουν, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει για όλους.

Η αρχή γίνεται από το Λονδίνο όπου η Τότεναμ φιλοξενεί την Μπρέντφορντ, η οποία έχει πληγώσει ουκ ολίγες ομάδες στο φετινό μαραθώνιο και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και απέναντι στον Χάρι Κέιν και την παρέα του. Την ίδια ώρα η Τότεναμ συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή μετά τα ναυάγια με Νάγκελσμαν και Τσάμπι Αλόνσο. Στο αγωνιστικό κομμάτι η νίκη της έχει απόδοση 1.85, η ισοπαλία είναι στο 3.80 και η νίκη της Μπρέντφορντ στο 4.00 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Με μόλις μία νίκη εδώ και έξι αγωνιστικές, η Τότεναμ έχασε το τρένο της Ευρώπης, ενώ η Μπρέντφορντ έχει μόνο ένα «διπλό» στις πέντε τελευταίες εξόδους της. Στα 7 τελευταία παιχνίδια της Τότεναμ μπήκε τουλάχιστον 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα δίνει 1.37 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 3.10. Τα 4 τελευταία εκτός έδρας ματς της Μπρέντφορντ είναι under 2.5 γκολ. Στον αντίποδα η Τότεναμ έχει οχτώ over 2.5 γκολ στα 10 τελευταία ματς, μάλιστα τα έξι ήταν over 3.5 γκολ! Το over 2.5 γκολ σήμερα δίνει 1.72 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.75, ενώ το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.12 στον Stoiximan.

Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια της Τότεναμ και συνολικά στο 67% των αγώνων της στο φετινό πρωτάθλημα. Το ενδεχόμενο να σκοράρει σήμερα δίνει 1.78 και το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα είναι στο 3.85.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Η Γουλβς φιλοξενεί την Έβερτον που «καίγεται» για τους βαθμούς, αφού απέχει μόλις 1 βαθμό από τη ζώνη του υποβιβασμού. Της απέμειναν δύο «τελικοί» και το καλό στην περίπτωσή της είναι πως αντιμετωπίζει ομάδες που βαθμολογικά δεν έχουν κάποιο κίνητρο, αφού έχουν σωθεί. Η νίκη της Γουλβς έχει απόδοση 2.80, η ισοπαλία είναι στο 3.30 και η νίκη της Έβερτον δίνει 2.57 στον Stoiximan.

Πώς φτάνουν οι ομάδες στο ματς; Η Έβερτον έχει μόνο ένα «διπλό» στις πέντε τελευταίες εξόδους της, τη στιγμή που η Γουλβς έχει τέσσερις σερί νίκες στην έδρα της! Τα 4 τελευταία εντός έδρας ματς της Γουλβς ήταν under 2.5 γκολ, αλλά τα 4 τελευταία παιχνίδια της Έβερτον ήταν over 2.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ στο σημερινό παιχνίδι έχει απόδοση 2.02 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.80 στον Stoiximan.

Η Γουλβς έχει κρατήσει το μηδέν στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Το ενδεχόμενο να μην δεχτεί γκολ ούτε από την Έβερτον δίνει 3.25, ενώ το ενδεχόμενο η Έβερτον να πετύχει 1 γκολ είναι στο 2.50.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδια που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!