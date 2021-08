Ο πύργος της… κολάσεως στο Μιλάνο

Πυκνοί, μαύροι καπνοί έχουν τυλίξει τον ουρανοξύστη στο Μιλάνο. Υδροφόρες προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά που ξέσπασε στον 15ο όροφο του κτιρίου το απόγευμα της Κυριακής. Οι εικόνες από το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Η φωτιά καίει για ώρες το εικοσαόροφο κτίριο… Από τον «πύργο της κολάσεως» δεν έμεινε τίποτα: σώθηκε μόνο ο τσιμεντένιος σκελετός!

An another one. This time in #Milano #italia🇮🇹

High rise fir facade fire #milanoFire#GrenfellTower pic.twitter.com/p3bi7pXl3a

— Niko Fire 💚 (@Nikofire) August 29, 2021