Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα της ενέργειας στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή – Ο ρόλος της θερμικής ηλιακής ενέργειας» διοργανώνει το Ινστιτούτο Κύπρου από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Το Συνέδριο που έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γεώργιου Λακκοτρύπη και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην Αθαλάσσα, διοργανώνεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ‘Cyprus Solar Thermal Energy Chair for the Eastern Mediterranean (CySTEM – Chair)’ και ‘Networking for Excellence in Solar Thermal Energy Research (NESTER)’ τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο και θα περιλαμβάνει συζητήσεις με ενδιαφερομένους φορείς για τις αρνητικές επιπτώσεις από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Παράλληλα στο επίκεντρο του Συνεδρίου θα βρεθεί ο ρόλος της θερμικής ηλιακής ενέργειας συγκεντρωτικού τύπου αλλά και άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των δυνητικά ανησυχητικών συνεπειών. Οι επιπτώσεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή θα συζητηθούν ιδιαίτερα, αφού αναγνωρίζονται σαν περιοχές με σημαντικό αντίκτυπο, όπου δεδομένης της γεωπολιτικής τους θέσης αναμένεται να έχουν αντίχτυπο ανά το παγκόσμιο.

Ένα μοναδικό και πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι το συνέδριο θα έχει υβριδικό χαρακτήρα, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να παραστούν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω του διαδικτύου.

Του συνέδριου θα προηγηθεί το 3ο Ετήσιο Σχολείο Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας (NESTER School), το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κύπρου από την 20η μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2018.

Η εκδήλωση παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα. Το δικαίωμα εγγραφής για φοιτητές ή για παρακολούθηση μέσω διαδικτύου είναι δωρεάν, ενώ το κόστος για την κανονική εγγραφή ανέρχεται στα €100.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://csp2018.cyi.ac.cy/ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο +357 22 208706, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο csp2018@cyi.ac.cy.