Οχι ότι δεν ξέραμε ότι ο Τομ Χανκς είναι απίστευτος τύπος και άνθρωπος της διπλανής πόρτας παρά την τεράστια αναγνωρισιμότητά του, ήρθε όμως ένα ακόμη περιστατικό να το επιβεβαιώσει.

Ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ σταμάτησε μαζί με τη γυναίκα του για να γευματίσει σ’ ένα φαστ-φουντ στην Φοντάνα της Καλιφόρνια πριν από μερικές ημέρες και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Εβγαλε με όλους σέλφι, χαμογελούσε διαρκώς και στο τέλος πλήρωσε τα γεύματα όλων όσων ήταν μέσα στο μαγαζί εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας την… αποθέωση.

Είναι περιττό βέβαια να τονίσουμε ότι τα σχόλια στα social media έδωσαν και πήραν για τον κουλ Χανκς και τη σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον.

@tomhanks thanks for lunch …. he’s in Fontana people #tomhanks #innout #fontana #heboughtmylunch #thankyou #himrhanks #itsforrest #lifeslikeaboxofchocolate

Look who visited Fontana In N Out! Woody himself, Tom Hanks, and he bought lunch for everyone! Nice! pic.twitter.com/LcNGr9S7X0

— Oak Park Elementary (@FUSD_OakPark) December 22, 2018