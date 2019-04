Τη… ρετσινιά των Βoeing 737 ΜΑΧ θέλει να βγάλει ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνοντας τον… ρόλο του διαφημιστή και συμβούλου επικοινωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει μαθήματα branding στην εταιρεία Boeing και την καλεί να αλλάξει το όνομα του μοντέλου που εμφάνισε προβλήματα στη διάρκεια της πτήσης οδηγώντας στο θάνατο εκατοντάδες επιβάτες.

«Τι γνωρίζω για το branding (προώθηση ενός προιόντος) ίσως τίποτα (αλλά έγινα πρόεδρος. Αν ήμουν η Boeing, θα διόρθωνα το Boeing 737 MAX, θα πρόσθετα ορισμένα ακόμη εξαιρετικά χαρακτηριστικά, και θα προωθούσα εν νέου το αεροπλάνο με ένα νέο όνομα. Κανένα προϊόν δεν έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί το Boeing 727 Max. Αλλά πάλι, τι διάολο ξέρω;», έγραψε στο Τwitter ο Τραμπ.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019