Οι εργαζόμενοι βιώνουν συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, λέει η ΓΓ ΠΕΟ

Στην Κύπρο, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, οι εργαζόμενοι βιώνουν τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που οδήγησαν στην απορρύθμιση της εργασίας, στην μείωση της εμβέλειας των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στην μείωση του ποσοστού συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, δήλωσε την Τετάρτη η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η οποία σημείωσε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου 10% του εθνικού εισοδήματος έχει μετατοπιστεί από τους μισθούς στα κέρδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, σε παρέμβασή της, στη διεθνή διάσκεψη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ με θέμα «National and International Trade Unions Action for the Safeguarding of Workers’ Rights», η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «παρά την πίεση που δεχτήκαμε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, υπερασπιστήκαμε τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων και καταφέραμε μέσα από κινητοποιήσεις και αγώνες να διατηρήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως και σημαντικές κατακτήσεις όπως είναι τα ταμεία προνοίας και η ΑΤΑ».

Όπως πρόσθεσε «σήμερα συνεχίζουμε αυτούς τους αγώνες, διεκδικώντας προστασία και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατοχυρωμένα βασικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και διεύρυνση της σε όλους τους εργαζόμενους, βελτιώσεις στους μισθούς και αξιοπρεπή κατώτατο μισθό» για να προσθέσει ότι «αυτή τη περίοδο με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να καλπάζει διεκδικούμε μέτρα στήριξης των εργαζομένων, φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών και αξιοποίηση τους για στήριξη των χαμηλομεσαίων εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής».

Παράλληλα, η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι «με τους ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες συνεχίζουμε σε συνεργασία με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της ΠΣΟ να αναπτύσσουμε κοινές δράσεις για την υλοποίηση του στόχου μας, την επανένωση της πατρίδας μας στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας».

Σύμφωνα με την Σωτηρούλα Χαραλάμπους «η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις και τα ψηλά επιτόκια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού έχουν συντρίψει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων βαθαίνοντας περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες», για να προσθέσει ότι «ταυτόχρονα το κεφάλαιο και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο δικαίωμα στην οργάνωση».

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ανέφερε «συνεχίζεται η στασιμότητα, με αποτέλεσμα η προοπτική μιας οριστικής διχοτόμησης να γίνεται ολοένα και περισσότερο ορατή», σημειώνοντας ότι «επιμένουμε ότι οι συνομιλίες για το κυπριακό θα πρέπει να επαναρχίσουν άμεσα από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά με αποδοχή του πλαισίου του ΓΓ και των μέχρι σήμερα συγκλίσεων».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, είπε ότι «η βασική αιτία για την επιδείνωση της κατάστασης και αυτού του νέου κύκλου αίματος είναι η συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή και τα καθημερινά εγκλήματα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εδώ και χρόνια διαπράττονται κατά του παλαιστινιακού λαού».

Τόνισε πως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποχρέωση να παρέμβουν για τερματισμό της αιματοχυσίας και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για επίλυση του χρονίζοντος Παλαιστινιακού προβλήματος με βάση τις αρχές και τα ψηφίσματα του Οργανισμού, ενώ επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη της ΠΕΟ με τους αγώνες του παλαιστινιακού λαού και τη σταθερή της υποστήριξη στο δικαίωμά του να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Ο αγώνας για επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και των αρχών του διεθνούς δικαίου είναι πρωταρχικής σημασίας και άρρηκτα συνδεδεμένος με το μέλλον και την προοπτική της κοινωνίας μας και ακριβώς για αυτό, εμείς οι εργαζόμενοι οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να εντείνουμε τις δράσεις μας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο», είπε η κ. Χαραλάμπους.