Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αναρτούν φωτογραφίες με απαχθέντες από τη Χαμάς και σκοτωμένους στρατιώτες

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τους απαχθέντες από τη Χαμάς μετά την ξαφνική επίθεση που πραγματοποίησε η ισλαμιστική οργάνωση το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, ανάμεσα στους απαχθέντες είναι μια μητέρα και τα δύο παιδιά της.

Επίσης το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους πρώτους 26 Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς.

TRIGGER ALERT:

This mother and her two young children were kidnapped and taken hostage by Hamas.

They are currently being held by Hamas terrorists.

Their family asked to share their photos.

Please help us amplify their request. pic.twitter.com/CknaT5q0HK

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 8, 2023