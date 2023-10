Οι Ισραηλινοί δημοσιεύουν βίντεο και υποστηρίζουν ότι πύραυλος του Ισλαμικού Τζιχάντ αστόχησε και χτύπησε το νοσοκομείο στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η ισχυρότατη έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων του Ισλαμικού Κινήματος Τζιχάντ.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών με την παλαιστινιακή πλευρά να μιλά για εκατοντάδες νεκρούς.

Σε ανάρτηση που έγινε αργότερα στον επίσημο λογαριασμό της ισραηλινής κυβέρνησης στο X παρατέθηκε βίντεο που δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων από τη Γάζα και – κατά τα φαινόμενα- την πτώση ενός από αυτούς.

Ο εκπρόσωπος του IDF σημειώνει ότι «από την ανάλυση των συστημάτων του IDF προκύπτει ότι εξαπολύθηκε μπαράζ ρουκετών του εχθρού που πέρασε κοντά από το νοσοκομείο όταν χτυπήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές που έχουμε, ο τρομοκρατικός οργανισμός της Ισλαμικής Τζιχάντ είναι υπευθυνός για αυτή την αποτυχημένη εκτόξευση προς το νοσοκομείο».

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,…

