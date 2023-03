Οι Power Rangers ενώνονται ξανά και έρχονται με ταινία στο Netflix

Το 1993, οι Mighty Morphin Power Rangers παρουσίασαν μια ομάδα πολύχρωμων ηρώων σε μια ολόκληρη γενιά και τώρα 30 χρόνια μετά ενώνουν τις δυνάμεις τους και έρχονται στο Netflix με την ταινία «Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always».

Το franchise των Power Rangers έχει ενεργοποιηθεί για 29 συνολικά σεζόν, ενώ έχουν κυκλοφορήσει αμέτρητες φιγούρες δράσης, βιντεοπαιχνίδια και ταινίες.

Οι Power Rangers ξεκίνησαν όταν μια κακιά μάγισσα, η Rita Repulsa, δραπέτευσε από τη διαστημική φυλακή της και επιτέθηκε στη Γη, ωθώντας τον γαλαξιακό μάγο Zordon να επιλέξει πέντε έφηβους «με νοοτροπία» και να τους δώσει δυνάμεις που θα τους επέτρεπαν να προστατεύσουν τον πλανήτη τους. Και ενώ άλλοι ακολούθησαν τα βήματά τους όλα αυτά τα χρόνια, η νέα αναβίωση του Netflix μας υπενθυμίζει ότι, “Once a Ranger, always a Ranger”.

Στην ταινία «Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always», 30 χρόνια αφότου ο σοφός και ισχυρός Zordon δημιούργησε τους Mighty Morphin Power Rangers, η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με μια γνώριμη απειλή από το παρελθόν. Εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, καλούνται για άλλη μια φορά να είναι οι ήρωες που χρειάζεται ο κόσμος. Το Once & Always υπενθυμίζει σε όλους ότι όταν γίνει κάποιος Ranger, είναι πάντα μέλος της οικογένειας Ranger και πάντα ευπρόσδεκτος.

Κορυφαίοι στο Once & Always είναι δύο από τους ηθοποιούς που βοήθησαν στην έναρξη αυτού του παγκόσμιου φαινομένου. Ο Walter Emanuel Jones και ο David Yost poy επανενώνονται ως Black Ranger Zack Taylor και Blue Ranger Billy Cranston, αντίστοιχα.

Το Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always θα κάνει πρεμιέρα στο Netfllix στις 19 Απριλίου.